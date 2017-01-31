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Жительница Гдовского района заплатит тысячу рублей за унижение достоинства женщины в соцсети

Мировой судья судебного участка № 3 Гдовского района рассмотрел дело об административном правонарушении в отношении 21-летней местной жительницы. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе прокуратуры Псковской области.

В судебном заседании установлено, что 18 ноября 2016 года женщина разместила в социальной сети текстовую информацию, содержащую неприличные выражения, унижающие честь и достоинство другой женщины.

Постановлением мирового судьи жительница Гдовского района признана виновной в совершении административного правонарушения, предусмотренного статьей 5.61 КоАП РФ (оскорбление, то есть унижение чести и достоинства другого лица, выраженное в неприличной форме). Ей назначен штраф в размере 1 тыс. рублей.

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