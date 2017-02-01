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Общество

Сердюков может стать заместителем гендиректора госкорпорации «Ростех»

Экс-министр обороны РФ Анатолий Сердюков может стать заместителем генерального директора госкорпорации «Ростех» вместо Дмитрия Шугаева, который 31 января был назначен президентом Владимиром Путиным новым директором Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС). Об этом сообщает газета «Коммерсантъ» со ссылкой на свои источники.

Анатолий Сердюков

Анатолий Сердюков с 2007 по 2012 год возглавлял Министерство обороны РФ, но покинул этот пост со скандалом. Тем не менее, спустя два года он стал индустриальным директором «Ростеха», курирующим вопросы авиационной промышленности, а также вошел в состав правления госкорпорации. Кроме того, пишет издание, он может сменить Сергея Чемезова в совете директоров Объединенной авиастроительной корпорации.

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