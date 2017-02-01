Прокуратура выявила нарушения в колонии в Себежском районе

09:54, 01 февраля 2017, ПАИ

Прокуратура Псковской области провела проверку соблюдения уголовно-исполнительного законодательства в деятельности исправительной колонии № 3, расположенной в поселке Идрица Себежского района, и выявила нарушения. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе ведомства.

В ходе надзорных мероприятий был установлен факт непринятия администрацией колонии мер, направленных на перевод осужденного в другое исправительное учреждение для обеспечения его личной безопасности в соответствии со статьей 13 УИК РФ.

Также не был организован должным образом сбор и анализ необходимой информации об осужденных в целях решения вопроса о постановке на профилактический учет лиц, страдающих алкогольной и наркотической зависимостью.

Кроме того, допускались факты нарушения требований Федерального закона от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации» при подготовке и направлении ответов заявителям. Ряд подготовленных администрацией колонии ответов на обращения являлись немотивированными.

Помимо этого, прокуратура выявила недостатки санитарно-технического состояния камерных помещений штрафного изолятора.

Для устранения выявленных нарушений закона и наказания виновных прокуратура внесла представление в адрес начальника УФСИН России по Псковской области.