Депутат Госдумы Александр Васильев ознакомился с ходом строительства Северного обхода Пскова

09:42, 01 февраля 2017, ПАИ

31 января Государственной Думы РФ седьмого созыва от Псковской области Александр Васильев ознакомился с ходом выполнения работ по строительству автомобильной дороги общего пользования регионального значения «Северный обход города Пскова» (2-ой пусковой комплекс). Об этом Псковскому агентству информации сообщили в Госкомитете Псковской области по транспорту.

Напомним, на данный момент на объекте строительства выполнена укладка второй спиральновитой водопропускной трубы из гофрированного металла с полимерным покрытием. Ведутся работы по устройству фундаментов под два пешеходных перехода в теле насыпи развязок, а также земляного полотна, водоотводных кюветов, устройству водопропускных труб и заготовки инертных материалов.