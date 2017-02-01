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Общество

Псковичей призывают сообщать о незаконной продаже суррогата

Псковичей призывают сообщать о незаконной продаже или о случаях отравления суррогатной, недоброкачественной спиртсодержащей продукцией для оперативного принятия мер к изъятию ее из оборота. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе Управления Роспотребнадзора по Псковской области, обращаться можно ежедневно по телефонам «горячих линий»: в городе Пскове - (8112)-66-28-20, 66-20-69, 62-16-63; в Великих Луках - (81153)-3-72-01, 7-70-96; в Невеле - (81151)-2-54-02; в Острове - (81152)-3-28-98.

Также по телефонам «горячих линий» можно получить консультацию специалистов по вопросам приостановления розничной торговли спиртосодержащей непищевой продукцией.

В рамках контроля за исполнением постановления Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 24 января 2017 года № 7 «О приостановлении розничной торговли спиртосодержащей непищевой продукцией» псковский Роспотребнадзор проводит мероприятия по государственному надзору за организациями, осуществляющими розничную торговлю спиртосодержащей непищевой продукции. За период действия ограничительных мер проверили 6 объектов, в ходе которых факты реализации запрещенной спиртосодержащей продукции не установлены.

«Исходя из вышеизложенного можно сделать вывод о том, что хозяйствующими субъектами Псковской области добросовестно исполняется временный запрет на реализацию спиртосодержащей непищевой продукции с содержанием этилового спирта более 28% объёма готовой продукции», - отметили в Роспотребнадзоре.

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