В «Макдоналдс» появится сервис для заказа еды онлайн

17:08, 01 февраля 2017, ПАИ

«Макдоналдс» работает над интернет-сервисом для заказа еды в России. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на президента «Макдоналдс» в России Хамзата Хасбулатова.

На данный момент, компания рассматривает различные варианты работы сервиса, включая доставку и возможность самовывоза из ресторана. В планах есть и мобильное приложение.

Однако, сроки запуска проекта Хамзат Хасбулатов не назвал.

В «Макдоналдс» также думают о том, чтобы открывать больше новых ресторанов на крупных транспортных объектах — железнодорожных вокзалах и в аэропортах.