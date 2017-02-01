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Общество

В «Макдоналдс» появится сервис для заказа еды онлайн

«Макдоналдс» работает над интернет-сервисом для заказа еды в России. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на президента «Макдоналдс» в России Хамзата Хасбулатова.

На данный момент, компания рассматривает различные варианты работы сервиса, включая доставку и возможность самовывоза из ресторана. В планах есть и мобильное приложение.

Однако, сроки запуска проекта Хамзат Хасбулатов не назвал.

В «Макдоналдс» также думают о том, чтобы открывать больше новых ресторанов на крупных транспортных объектах — железнодорожных вокзалах и в аэропортах.

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