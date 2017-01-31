В Великих Луках поймали водителя ВАЗа, повторно севшего за руль пьяным

12:15, 01 февраля 2017, ПАИ

Вечером 31 января в Великих Луках у дома по улице Арно поймали нетрезвого 48-летнего водителя ВАЗа, который ранее уже подвергался административному наказанию за аналогичное правонарушение. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе УМВД России по Псковской области, по данному факту проводится проверка.

В соответствии со статьей 264.1 Уголовного кодекса Российской Федерации пьяные водители, повторно задержанные за рулем в нетрезвом виде в течение года, привлекаются к уголовной ответственности.