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Общество

Госинспекция труда в Псковской области проверит в феврале семь организаций

В феврале Государственная инспекция труда в Псковской области проверит несколько организаций.

Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе инспекции, проверить планируется МУП «Школьное питание» в Великих Луках, ЗАО «Завод электротехнического оборудования», Красногородское РАЙПО, ЗАО «Росторфинвест», ГБУСО «Центр социального обслуживания Пскова», администрацию Псковского района, МП Пскова «Комбинат благоустройства».

Пять проверок пройдут совместно с другими контрольно-надзорными органами. План согласован и утвержден с прокуратурой Псковской области.

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