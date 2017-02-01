Госинспекция труда в Псковской области проверит в феврале семь организаций
В феврале Государственная инспекция труда в Псковской области проверит несколько организаций.
Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе инспекции, проверить планируется МУП «Школьное питание» в Великих Луках, ЗАО «Завод электротехнического оборудования», Красногородское РАЙПО, ЗАО «Росторфинвест», ГБУСО «Центр социального обслуживания Пскова», администрацию Псковского района, МП Пскова «Комбинат благоустройства».
Пять проверок пройдут совместно с другими контрольно-надзорными органами. План согласован и утвержден с прокуратурой Псковской области.