С 1 февраля в России стартует эксперимент по маркировке лекарств

10:01, 01 февраля 2017, ПАИ

С 1 февраля в России начнется эксперимент по маркировке лекарств, который позволит с помощью специальной информационной системы отслеживать путь препаратов от производителя до конечного потребителя. Об этом сообщает ТАСС.

Маркировка двухмерным штриховым кодом поможет бороться с подделками и контролировать торговые наценки. После запуска проекта каждый покупатель в аптеке сможет при помощи смартфона проверить легальность препарата.

На начальном этапе маркировка охватит более 60 торговых наименований, в том числе 10 наименований препаратов для пациентов с редкими заболеваниями и более 30 наименований лекарств из перечня жизненно важных препаратов, что составляет около 10% от рынка.

С 2018 года планируется сделать маркировку лекарств обязательной для всех производителей на территории РФ.