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Общество

С 1 февраля в России стартует эксперимент по маркировке лекарств

С 1 февраля в России начнется эксперимент по маркировке лекарств, который позволит с помощью специальной информационной системы отслеживать путь препаратов от производителя до конечного потребителя. Об этом сообщает ТАСС.

Маркировка двухмерным штриховым кодом поможет бороться с подделками и контролировать торговые наценки. После запуска проекта каждый покупатель в аптеке сможет при помощи смартфона проверить легальность препарата.

На начальном этапе маркировка охватит более 60 торговых наименований, в том числе 10 наименований препаратов для пациентов с редкими заболеваниями и более 30 наименований лекарств из перечня жизненно важных препаратов, что составляет около 10% от рынка.

С 2018 года планируется сделать маркировку лекарств обязательной для всех производителей на территории РФ.

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