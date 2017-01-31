Более 150 тысяч неработающих пенсионеров Псковской области получат прибавку к пенсии

10:32, 01 февраля 2017, ПАИ

С 1 февраля в России на 5,4% проиндексированы все виды страховых пенсий - по старости, по инвалидности, по случаю потери кормильца. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе Отделения Пенсионного фонда РФ по Псковской области.

Как пояснила управляющий региональным Отделением ПФР Наталья Мельникова, страховые пенсии неработающих пенсионеров проиндексированы исходя из индекса роста потребительских цен за 2016 год.

Повышение коснулось более 150,8 тысяч неработающих пенсионеров региона.

Размер фиксированной выплаты после индексации составил 4 тыс. 805 рублей 11 копеек в месяц, стоимость пенсионного балла –78,28 рубля (в 2016 году – 74,27 рубля).

В Отделении ПФР отметили, что у каждого получателя прибавка индивидуальна, в зависимости от размера его страховой пенсии.

В среднем в феврале страховые пенсии жителей Псковской области увеличились на 648 рублей (с 12 тыс. 72 рублей до 12 тыс. 720 рублей), в том числе: средний размер страховой пенсии по старости составил 13 тыс. 70 рублей (увеличение на 665 рублей), по инвалидности составил - 7 тыс. 752 рубля (увеличение на 397 рублей), по случаю потери кормильца – 9 тыс. 139 рублей (увеличение на 468 рублей).

Пенсии по государственному пенсионному обеспечению, в том числе социальные, с 1 апреля будут проиндексированы с учетом индекса роста прожиточного минимума пенсионера за 2016 год на 2,6% как работающим, так и неработающим пенсионерам.

Как пишет ТАСС, бюджетные расходы на индексацию составят почти 230 млрд рублей.

