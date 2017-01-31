В псковском банке обнаружили фальшивые 100 долларов

11:11, 01 февраля 2017, ПАИ

В Пскове сотрудники полиции изъяли стодолларовую купюру и тысячерублевую банкноту с признаками подделки. Они были выявлены в одном из финансовых учреждений города. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе областного УМВД, по данному факту возбуждено уголовное дело.

В этой связи полиция рекомендует гражданам, работникам сферы торговли и обслуживания, представителям банковской сферы, осуществляющим прием наличных денег, внимательнее проверять купюры, а также пользоваться специальным оборудованием.

«И помните, если при получении банкноты возникли сомнения в ее подлинности, ни в коем случае не пытайтесь сбыть её, так как за это предусмотрена уголовная ответственность, - сказали в ведомстве. - Если вы обнаружили поддельную купюру, либо стали свидетелем ее изготовления или сбыта, постарайтесь запомнить приметы злоумышленников, используемый ими автотранспорт и незамедлительно сообщите в ближайшее отделение полиции по телефону 02».