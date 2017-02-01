Более 7,5 млн рублей получит Псковская область из федерального бюджета на обустройство парков

10:15, 01 февраля 2017, ПАИ

7 млн 639 тысяч 298 рублей получит Псковская область из федерального бюджета на обустройство парков в городах с населением до 250 тысяч человек. Об этом сообщается на сайте кабинета министров.

Предельный уровень софинансирования из федерального бюджета для Псковской области составит 92%.

«Подписанным постановлением субсидии 2017 года в объёме 500 миллионов рублей распределены между бюджетами 72 субъектов Федерации на поддержку обустройства мест массового отдыха населения (городских парков), расположенных в городах с численностью населения до 250 тысяч человек, а также определён порядок осуществления контроля использования этих средств», — говорится в справке к документу.

Больше всего Правительство направило в бюджет Ростовской области, регион получит 24,9 миллиона рублей. Меньше всего выделили Чукотскому автономному округу - 470 тысяч рублей.

Для получения субсидий регионы должны до 1 марта заключить с Минстроем соглашение, в котором будут прописаны обязательства по распределению средств между городами. До 1 апреля субъекты должны утвердить правила предоставления и распределения средств между малыми городами и определить перечень получателей субсидии.

Ранее на президиуме совета по стратегическому развитию и приоритетным проектам Медведев говорил, что целью данных мер является приведение «в достойный вид» городских парков российских городов примерно за пять лет.