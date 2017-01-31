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Экономика

В России начинается переход предпринимателей на онлайн-кассы

С 1 февраля в России использующие контрольно-кассовые машины предприниматели переходят на новую систему передачи данных в налоговую службу. Как сообщает ТАСС, теперь поставить на учет можно только так называемую онлайн-кассу.

Зарегистрировать или перерегистрировать традиционный кассовый аппарат будет невозможно. Со временем модернизировать технику придется не только тем, кто ее использует, но и компаниям, которые в настоящее время освобождены от обязанности использовать кассы.

В Федеральной налоговой службе заявили, что использование онлайн-касс, с одной стороны, поможет сделать бизнес прозрачней и избавиться от нелегального предпринимательства, с другой – позволит бизнесменам экономить деньги и время.

Новые кассы можно зарегистрировать через интернет (при наличии электронной цифровой подписи), ежегодное обслуживание им не требуется. Клиенты компании с такой кассой могут получить чек не только на бумаге, но и в электронном виде, например, посредством SMS.

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