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Общество

Водительские права и паспорта теперь можно получить в МФЦ

С 1 февраля в России общегражданские паспорта, загранпаспорта старого образца и водительские права можно оформлять и получать через многофункциональные центры. Об этом сообщает ТАСС.

Соответствующее распоряжение Правительства РФ вступило в силу сегодня. Предполагается, что это значительно упросит для россиян получение документов, так как позволит избежать очередей.

В МФЦ можно будет только заменить водительские права с истекшим сроком действия или восстановить потерянный документ. Если гражданин получает права впервые, ему нужно будет обратиться в ГИБДД.

Что касается загранпаспорта, в МФЦ можно сдать документы и получить паспорт со сроком действия пять лет. Биометрические загранпаспорта нового образца, действительные 10 лет, выдаются только в отделениях Управление по вопросам миграции МВД.

Напомним, в Псковской области создана сеть из 24-х Многофункциональных центров по оказанию государственных и муниципальных услуг населению. На официальном сайте учреждения mfc.pskov.ru можно ознакомиться с графиком работы и адресами отделений и мини-офисов МФЦ.

За 2016 год в МФЦ Пскова и районных отделах приема были обработаны более 132 тысяч заявлений на предоставление различных госуслуг.

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