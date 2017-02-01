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Общество

В Петербурге к 2030 году представят вакцину от ВИЧ-инфекции

Петербургский ученый, доктор биологических наук Андрей Козлов совместно с сотрудниками Политехнического университета на средства гранта разрабатывает вакцину от ВИЧ-инфекции. На данный момент исследования вышли на вторую фазу клинических испытаний. Об этом сообщает портал Life. 

Проведённая работа позволила учёному установить, что люди заражаются ВИЧ от одной вирусной частицы. Этот феномен обозначили как «бутылочное горлышко» и именно он стал толчком для новых открытий препарата.

«В политехе мы получили грант от российского научного фонда как раз на изучение феномена генетического «бутылочного горлышка». И последние несколько лет занимаемся по этому гранту», - рассказал учёный.

Сейчас исследователи готовятся к очередным фазам испытаний. «К 30-му году, возможно, уже будут готовые вакцины, они не будут стоить дороже обычных препаратов», - уточнил Андрей Козлов. 

Напомним, что в прошлом году в Псковской области были зарегистрированы 108 случаев ВИЧ, один из заразившихся - иностранец, один – человек без определённого места жительства,  90 – жители Псковской области. При этом обследование на ВИЧ-инфекцию прошли 17% жителей региона. Теперь предстоит обследовать 21% населения – 129 тыс. 240 человек.

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