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Общество

Более 72 тысяч федеральных льготников Псковской области в феврале получат ежемесячную денежную выплату в повышенном размере

Более 72 тысяч 868 федеральных льготников Псковской области в феврале получат ежемесячную денежную выплату в повышенном размере. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе регионального отделения Пенсионного фонда России.

С 1 февраля 2017 года ежемесячные денежные выплаты вырастут на 5,4%.

Всего в области ежемесячную денежную выплату из средств федерального бюджета в области получают 72 тысячи 868 человек. Это ветераны, инвалиды, бывшие несовершеннолетние узники фашизма, пострадавшие в результате воздействия радиации и др.

Также на 5,4 % увеличена стоимость набора социальных услуг, которая составит 1048,97 рублей. Из них:

- 807,94 рублей – это обеспечение лекарственными препаратами,

- 124,99 рублей – санаторно-курортное лечение;

- 116,04 рублей – бесплатный проезд на пригородном железнодорожном транспорте, а также на междугородном транспорте к месту лечения и обратно.

Расчет суммы увеличения ЕДВ зависит от категории получателя и от того, отказался он от предоставления набора социальных услуг или нет.

Добавим, что в Псковской области на 2017 год частично или полностью отказались от натуральных льгот 64  тысячи 265 (88,2%) льготников заменив их денежным эквивалентом.

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