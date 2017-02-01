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Псковская таможня стала крупнейшим подразделением Северо-Западного таможенного управления

С 1 февраля в результате реорганизации Псковская таможня стала самым крупным подразделением Северо-Западного таможенного управления. Её штатная численность насчитывает 1522 единицы. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе таможни.

Напомним, что в структуру Псковской таможни входят 5 многосторонних автомобильных пунктов пропуска (МАПП): МАПП Куничина Гора, МАПП Шумилкино (российско-эстонская граница); МАПП Бурачки, МАПП Лудонка, МАПП Убылинка (российско-латвийская граница).

Также, 3 железнодорожных пунктов пропуска (ЖДПП): ЖДПП Печоры-Псковские (российско-эстонская граница),  ЖДПП Скангали, ЖДПП Посинь (российско-латвийская граница) и 6 внутренних таможенных постов: Великолукский таможенный пост, Овинковский таможенный пост, Печорский таможенный пост, Псковский таможенный пост, Себежский таможенный пост, Убылинский таможенный пост.

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