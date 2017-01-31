У безработного псковича изъят метамфетамин
У безработного псковича обнаружен и изъят метамфетамин в значительном размере, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе УМВД России по Псковской области.
В Пскове на улице Новаторов ходе оперативно-профилактических мероприятий сотрудники отдела по контролю за оборотом наркотиков УМВД России по Пскову у 29-летнего горожанина изъяли синтетический наркотик – метамфетамин массой 0,693 грамма, что является значительным размером.
Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.