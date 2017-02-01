0
11:15
Национальная спутниковая компания стала генеральным спонсором Второго Псковского марафона
15:00
Второй этап Чемпионата Псковской области по автомногоборью на льду озера в имении «Алтун» (ФОТОРЕПОРТАЖ)
11:15
Один спортсмен представит Псковскую область на Всероссийских соревнованиях по биатлону в Острове
17:52
В мае состоится второй Псковский марафон
13:56
Антон Борисенко выиграл второй этап Чемпионата Псковской области по автомногоборью
11:07
35 гонщиков подали заявки на участие во втором этапе Чемпионата Псковской области по автомногоборью
13:34
Чемпионат России парашютному спорту примет Псковская область летом
Еще новости
Спорт

Выдача паспортов болельщиков Кубка конфедераций пройдет 1 февраля

1 февраля в России состоится выдача паспортов болельщиков Кубка конфедераций по футболу, который пройдет летом. Как пишет ТАСС, документ необходим для посещения матчей турнира - в целях повышения уровня безопасности участников и гостей, иностранным болельщикам он заменит российскую визу.

Торжественная церемония вручения первых паспортов начнется сегодня в 11:00 мск во всех центрах регистрации и выдачи, расположенных в Москве, Санкт-Петербурге, Казани и Сочи, где пройдут матчи Кубка конфедераций.

Любители футбола, которые приобрели билеты на матчи Кубка конфедераций, могли подать заявку на получение паспорта болельщика на специальном портале, начиная с ноября. Получение паспорта возможно как лично в центрах выдачи, так и по почте.

Кубок конфедераций по футболу пройдет с 17 июня по 2 июля. Сборная России на предварительном этапе в группе А встретится с командами Новой Зеландии, Португалии и Мексики, группу В составят сборные Германии, Чили, Австралии и чемпион Африки, который определится в Габоне в воскресенье. В полуфинал Кубка Африки вышли команды Буркина- Фасо, Египта, Камеруна и Ганы.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Национальная спутниковая компания стала генеральным спонсором Второго Псковского марафона
01 февраля 2017
Национальная спутниковая компания стала генеральным спонсором Второго Псковского марафона
Второй этап Чемпионата Псковской области по автомногоборью на льду озера в имении «Алтун» (ФОТОРЕПОРТАЖ)
30 января 2017
Второй этап Чемпионата Псковской области по автомногоборью на льду озера в имении «Алтун» (ФОТОРЕПОРТАЖ)
Один спортсмен представит Псковскую область на Всероссийских соревнованиях по биатлону в Острове
30 января 2017
Один спортсмен представит Псковскую область на Всероссийских соревнованиях по биатлону в Острове
В мае состоится второй Псковский марафон
29 января 2017
В мае состоится второй Псковский марафон
Антон Борисенко выиграл второй этап Чемпионата Псковской области по автомногоборью
29 января 2017
Антон Борисенко выиграл второй этап Чемпионата Псковской области по автомногоборью 2
35 гонщиков подали заявки на участие во втором этапе Чемпионата Псковской области по автомногоборью
28 января 2017
35 гонщиков подали заявки на участие во втором этапе Чемпионата Псковской области по автомногоборью 1
Чемпионат России парашютному спорту примет Псковская область летом
27 января 2017
Чемпионат России парашютному спорту примет Псковская область летом
На озеро Большой Иван в Невельском районе съедутся лучшие рыболовы России
27 января 2017
На озеро Большой Иван в Невельском районе съедутся лучшие рыболовы России 1

Идет загрузка...