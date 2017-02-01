Выдача паспортов болельщиков Кубка конфедераций пройдет 1 февраля

10:51, 01 февраля 2017, ПАИ

1 февраля в России состоится выдача паспортов болельщиков Кубка конфедераций по футболу, который пройдет летом. Как пишет ТАСС, документ необходим для посещения матчей турнира - в целях повышения уровня безопасности участников и гостей, иностранным болельщикам он заменит российскую визу.

Торжественная церемония вручения первых паспортов начнется сегодня в 11:00 мск во всех центрах регистрации и выдачи, расположенных в Москве, Санкт-Петербурге, Казани и Сочи, где пройдут матчи Кубка конфедераций.

Любители футбола, которые приобрели билеты на матчи Кубка конфедераций, могли подать заявку на получение паспорта болельщика на специальном портале, начиная с ноября. Получение паспорта возможно как лично в центрах выдачи, так и по почте.

Кубок конфедераций по футболу пройдет с 17 июня по 2 июля. Сборная России на предварительном этапе в группе А встретится с командами Новой Зеландии, Португалии и Мексики, группу В составят сборные Германии, Чили, Австралии и чемпион Африки, который определится в Габоне в воскресенье. В полуфинал Кубка Африки вышли команды Буркина- Фасо, Египта, Камеруна и Ганы.