В Пскове начали переоборудование светофоров на 25 перекрёстках

11:49, 01 февраля 2017, ПАИ

В Пскове на 25 перекрёстках установят новые светофоры. Сегодня, 1 февраля, работы проводятся на улице Коммунальной у городской больницы. В этой связи не работает пешеходный светофор, он находится в режиме «мигающий желтый», сообщили Псковскому агентству информации в ООО «Псковтранссигнал».

«Там, где знаки пешеходного перехода совпадают со светофорными стойками, мы переносим всё оборудование светофоров, перетягиваем кабели. Дублирующие знаки «Пешеходный переход» также будут установлены над проезжей частью с движением более 2-х полос», - объяснили в компании «Псковтранссигнал».

Напомним, что в 2016 году администрация Пскова заказала установку Г-образных опор на улицах, для чего подрядчику придется демонтировать светофоры на 25 перекрестках.

51 пешеходный переход будет оборудован дорожными знаками 5.19.1 «Пешеходный переход» со световозвращающей пленкой флуоресцентного типа на Г-образных опорах (высота 4,5 м, вылет консоли 3 м). Для установки опор подрядчику придется сначала демонтировать дорожные знаки и светофоры, потом смонтировать их снова.

На площади Ленина после монтажа два из восьми светофоров будут новыми, как и экраны для светофоров.

Список перекрестков, где будут обновлены светофоры и установлены новые знаки «Пешеходный переход»:

1. Крестовское шоссе на регулируемом пешеходном переходе (напротив дома 96)

2. Крестовское шоссе на регулируемом пешеходном переходе (на пересечении с улицей Пригородной)

3. Крестовское шоссе на регулируемом пешеходном переходе (напротив дома 60)

4. Крестовское шоссе на нерегулируемом пешеходном переходе (на пересечении с Морозовской веткой)

5. Крестовское шоссе на регулируемом пешеходном переходе (на пересечении с Зимним переулком)

6. улица Советская на нерегулируемом пешеходном переходе (дом 20, Главпочтамт)

7. улица Советская на регулируемом пешеходном переходе (дом 1/3, площадь Ленина)

8. улица Советская на регулируемом пешеходном переходе (дом 51, площадь Победы)

9. Октябрьский проспект на регулируемом пешеходном переходе (на пересечении с улицей Гагарина)

10. Октябрьский проспект на регулируемом пешеходном переходе (на пересечении с Иркутским переулком)

11. Октябрьский проспект на нерегулируемом пешеходном переходе (на пересечении с улицей Металлистов)

12. Октябрьский проспект на регулируемом пешеходном переходе (на пересечении с улицей Некрасова)

13. Октябрьский проспект на нерегулируемом пешеходном переходе (на пересечении с улицей Пушкина)

14. Рижский проспект на регулируемом пешеходном переходе (на пересечении с улицей Максима Горького)

15. Рижский проспект на нерегулируемом пешеходном переходе (дом 31)

16. Рижский проспект на нерегулируемом пешеходном переходе (дом 41)

17. Рижский проспект на нерегулируемом пешеходном переходе (дом 49б)

18. Рижский проспект на регулируемом пешеходном переходе (на пересечении с улицей Юбилейной)

19. Рижский проспект на нерегулируемом пешеходном переходе (на пересечении с улицей Печорской)

20. улица Коммунальная на нерегулируемом пешеходном переходе (на пересечении с улицей Максима Горького)

21. улица Коммунальная на нерегулируемом пешеходном переходе (на пересечении с улицей Киселева)

22. улица Коммунальная на регулируемом пешеходном переходе (дом 21, городская больница)

23. улица Коммунальная на нерегулируемом пешеходном переходе (дом 32)

24. улица Коммунальная на нерегулируемом пешеходном переходе (дом 39)

25. улица Коммунальная на регулируемом пешеходном переходе (на пересечении с улицей Юбилейной)

26. улица Коммунальная на регулируемом пешеходном переходе (на пересечении с улицей Печорской)

27. улица Рокоссовского на нерегулируемом пешеходном переходе (на пересечении с улицей Байкова)

28. улица Рокоссовского на нерегулируемом пешеходном переходе (дом 38)

29. улица Рокоссовского на нерегулируемом пешеходном переходе (дом 22а)

30. улица Юбилейная на регулируемом пешеходном переходе (на пересечении с улицей Комдива Кирсанова)

31. улица Юбилейная на нерегулируемом пешеходном переходе (дом 14)

32. улица Юбилейная на нерегулируемом пешеходном переходе (на пересечении с улицей Красноармейская)

33. улица Юбилейная на регулируемом пешеходном переходе (на пересечении с улицей Народной)

34. улица Юбилейная на регулируемом пешеходном переходе (на пересечении с улицей Доставалова)

35. улица Юбилейная на регулируемом пешеходном переходе (на пересечении с Рижским проспектом, четная сторона Рижского проспекта)

36. улица Юбилейная на регулируемом пешеходном переходе (на пересечении с Рижским проспектом, нечетная сторона Рижского проспекта)

37. улица Юбилейная на регулируемом пешеходном переходе (на пересечении с улицей Коммунальная, четная сторона Рижского проспекта)

38. улица Юбилейная на регулируемом пешеходном переходе (на пересечении с улицей Коммунальная, нечетная сторона Рижского проспекта)

39. улица Чудская на нерегулируемом пешеходном переходе (на пересечении с улицей Алмазной)

40. улица Труда на нерегулируемом пешеходном переходе (на пересечении с улицей Текстильной)

41. улица Труда на нерегулируемом пешеходном переходе (напротив дома 39)

42. проспект Энтузиастов на нерегулируемом пешеходном переходе (на пересечении с улицей Сиреневый бульвар) на островке проспект Энтузиастов на нерегулируемом пешеходном переходе (дом 5а)

43. проспект Энтузиастов на нерегулируемом пешеходном переходе (дом 5а)

44. улица Инженерная на нерегулируемом пешеходном переходе (дом 13а)

45. улица Инженерная на регулируемом пешеходном переходе (на пересечении с улицей Индустриальной)

46. улица Индустриальная на регулируемом пешеходном переходе (на пересечении с улицей Инженерной)

47. улица Вокзальная на регулируемом пешеходном переходе (на пересечении с улицей Льва Толстого)

48. улица Яна Фабрициуса на нерегулируемом пешеходном переходе (дом 25)

49. улица Яна Фабрициуса на регулируемом пешеходном переходе (на пересечении с улицей Гагарина)

50. улица Яна Фабрициуса на нерегулируемом пешеходном переходе (дом 4)

51. улица Яна Фабрициуса на нерегулируемом пешеходном переходе (дом 2/17, площадь Победы).