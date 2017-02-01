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Национальная спутниковая компания стала генеральным спонсором Второго Псковского марафона

Второй Псковский марафон, который состоится 20-21 мая, обрел генерального спонсора в лице НАО «Национальная спутниковая компания». Как сообщили Псковскому агентству информации организаторы, марафон получил новое название «Второй Псковский марафон «Триколор ТВ».

По  согласованию с администрацией Пскова и Управлением ГИБДД УМВД России по Псковской области изменена трасса марафонского круга. В этом году соревновательные дистанции в 7, 21 и 42 километра пройдут по  семикилометровому кольцу, проложенному по набережным рек Псковы и Великой  и  парковому поясу от Финского парка до Покровской башни.

21 мая с 11:00 до 16:00 горожанам и гостям города придется потерпеть ограничение движения на основных магистралях города в местах пересечения беговой трассы с улицей  Карла Маркса, Октябрьским проспектом, улицей Советской и Калинина.

20 мая, за день до основных стартов, Псковский марафон «Триколор ТВ» приглашает родителей с детьми в возрасте от 2-х до 12-ти лет на детские старты в парк на берегу реки Псковы. Старты для детей бесплатные, а на финише дистанции от 50 до 300 метров каждый будущий марафонец получит сладкий приз и памятную медаль Второго Псковского марафона «Триколор ТВ».

Оргкомитет призывает псковичей вместо критики временных неудобств передвижения в центре города на автомобиле 21 мая самим принять участие в соревновании  или выйти в любом месте марафонского круга и поддержать спортсменов на трудной дистанции. Кстати, на дистанцию 7 километров допущены любители скандинавской ходьбы и простой ходьбы без специальных палок, а стоимость участия всего 400 рублей и 200 для тех, кому больше 60 лет.  Для всех  финишеров – точный электронный хронометраж, эксклюзивная тяжелая медаль марафона и фирменная кепка. Победителям – кованые кубки и денежные призы от генерального спонсора.

Оргкомитет приглашает к сотрудничеству волонтеров, каждый из которых получит на память фирменную футболку марафона, отличное настроение и яркие впечатления от спортивного праздника.

Вся необходимая информация - на сайте марафона.

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