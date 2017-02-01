Солидарность липовая

11:01, 01 февраля 2017, ПАИ

Частная благотворительность в России постепенно становится делом привычным, где-то даже обыденным. По данным исследования, проведенного фондом «КАФ», в 2016 году каждый второй россиянин делал пожертвования в фонды и благотворительные организации. Неудивительно, что параллельно с ростом подобной гражданской ответственности в России растет и количество мошеннических схем, маскирующихся под благотворительность.

В прошлом году Псков атаковали «волонтеры» в желтых майках, которые работали в крупных торговых центрах города. Хорошо поставленным голосом и через четкие промежутки времени мальчики и девочки выкрикивали один и тот же текст: «Не проходите мимо! Помогите маленькой девочке! Ей всего 4 годика и у нее детский церебральный паралич…» Люди действительно откликались, жертвовали, стеклянные ящики постепенно наполнялись купюрами. Я ознакомилась с документам фонда. Он действительно существовал, правда, в Самаре, и там уже успел заработать себе дурную славу – родители больных детей даже не догадывались о том, что на их детей собирались деньги. Да и денег тех никогда не видели.

В этом году мы видим уже новую схему. Некий «благотворительный фонд» «Солидарность» пытался собирать деньги, якобы, для псковского детского дома (кстати, формально теперь такой структуры не существует), нескольких социальных приютов (такой тоже, вместо них – социально-реабилитационные центры) и домов-интернатов для престарелых.

История всплыла в интернете, и тревогу забили как общественники, так и сами руководители учреждений. Во-первых, на подозрительном сайте использовались фотографии абсолютно посторонних зданий, а не тех, о которых говорилось в тексте, а во-вторых, в самих учреждениях, естественно, о существовании подобных «сборов пожертвований» никто не знал.

Любопытно, что мошенники из липовой «Солидарности» обнаглели до такой степени, что даже не потрудились зарегистрировать в Минюсте хоть какую-нибудь некоммерческую организацию и без тени смущения выложили в разделе «Документы» на сайте устав и свидетельство о постановке на налоговый учет… общества с ограниченной ответственностью «Солидарность». Подобная организационная форма используется в бизнесе для создания организаций, прямая цель которых – получать прибыль от коммерческой деятельности.

О том, что ребята не сильно заморачивались с правдоподобностью своей схемы, говорит и то, что не было предпринято ни малейшей попытки «прикинуться» известной на всю Россию «Солидарностью» настоящей. Московский благотворительный фонд (именно фонд, а не ООО) «Солидарность» – это крупная и хорошо зарекомендовавшая себя организация, созданная мусульманами. Она занимается материальной поддержкой тяжелобольных детей (в основном, мусульманских), а также работает с сирийскими беженцами, участвует в благотворительных миссиях в Палестине и т.д. Естественно, ничего общего с этим фондом «Солидарность», якобы собирающая помощь для псковских учреждений, не имеет. Доменные имена сайтов у этих «Солидарностей» – разные, сами сайты – непохожие, телефоны – тоже. Такая ситуация говорит о том, что создатели коммерческого «фонда» даже не сомневались – люди поверят и проверять не будут.

И это ли не повод задуматься. Ведь даже очень беглого анализа будет достаточно, чтобы распознать нечестную схему. Если зайти на сайт псевдо-«Солидарности», то мы можем увидеть сразу несколько характерных признаков благотворительной «фальшивки».

Во-первых, сразу бросается в глаза, как ни странно, что сайт выглядит привлекательно, добротно, сделан явно за деньги, и наполнен разными «мулечками». Это настораживает, потому что большинство известных лично мне благотворительных организаций экономят на сайтах, и те выглядят куда более аскетично, зато щедро наполнены информацией.

Собственно, информация – это второй пункт в «чек-листе». Информации на сайте лже-«Солидарности» – ноль. Нет информации о том, кем и когда создан «фонд». Нет подробных историй о программах и проектах «фонда». Самая важная информация на сайтах благотворительных фондов и объединений – отчеты. Что сделано, когда сделано, сколько денег собрано, сколько передано, кому передано. И много фотографий. Этого на сайте тоже нет (вернее, есть десяток стоковых изображений волонтеров в футболках разных организаций). Равно, как и нет новостей о жизни фонда. Обычно «живые» НКО активно участвуют не только в своей прямой деятельности, но и постоянно учатся и учат, общаются с органами власти и другими коллегами по цеху, выезжают куда-то, и с радостью информируют об этом своих посетителей – этому уже давно учат на всех семинарах по выстраиванию имиджа благотворительной организации.

Но самое, конечно, вопиющее – это реквизиты счетов. Их нет. Любая прозрачная благотворительная организация имеет банковские счета и не стесняется указывать именно их реквизиты на сайтах для сбора пожертвований. Здесь же жертвователю ничтоже сумняшеся предлагается четыре варианта: банковская карта, кошелек Яндекс.Денег, аккаунты на QIWI и WebMoney. То есть получателем денег будет в итоге-то являться не какой-то фонд, а конкретное физическое лицо. Зачем ему тогда фонд? Для красоты? Что примечательно, при таком варианте ответственность самого ООО за мошенничество кажется неочевидной – люди ведь не переводят деньги на счет организации. Люди переводят частному лицу. Потому что, видимо, доверяют.

С этим чистосердечным доверием русского человека все время возникают проблемы. И благотворительная сфера – не исключение. Появление фондов-мошенников и частных лиц-мошенников, наживающихся на чужом горе, всегда бьет по благотворительному сектору в целом. Единожды обманутый частный жертвователь вряд ли когда-то еще раз станет участником благотворительной акции, руководствуясь простым правилом «обжегшись на молоке, на воду дуешь». Мошенники, подрывая доверие людей, лишают крупные и действительно хорошо работающие организации, и без того скромного ручейка частных пожертвований, который только сейчас становится более-менее постоянным. От действия псевдо-волонтеров и других преступных схем в разное время страдали даже такие крупные организации как «Детские деревни России», «Волонтеры в помощь детям-сиротам», фонд «Подари жизнь» Чулпан Хаматовой...

Естественно, что в наших интересах в том числе научить своих благотворителей играть по правилам. А именно: всегда проверять, прежде чем жертвовать. Написаны десятки статей и инструкций о том, как распознать мошенников. Но воз и ныне там. Ты можешь быть бесконечно прав, но что толку в этих инструкциях, если их никто не читает, ибо лень?

Вот кстати о лени. Еще одна сторона современной «ленивой» интернет-благотворительности – это репосты. В социальной сетях, не побоюсь этого слова, ГОДАМИ гуляют посты об умирающем ребенке, которому нужна третья отрицательная группа крови, о щенках овчарки, которых усыпят, если их не разобрать срочно, и еще пару десятков очень похожих сопливых историй.

Схема мошенничества там еще более простая, чем у «Солидарности»: дозвон на указанный в подобных объявлениях номер будет стоить несколько сотен рублей. И ведь для того, чтоб не попасться на эту удочку, достаточно забить в любой поисковик любой из указанных номеров, и первая же ссылка укажет на обман. Но вместо этой легкой проверки, сердобольные пользователи нажимают «репост», продлевая тем самым жизнь зловредному объявлению. И, как водится, ответственность за все это лежит не на владельцах номеров, а на тех, кто по ним звонит.

Вывод из всего этой ситуации довольно простой – в любых вопросах, касающихся денег, надо быть предельно внимательными и щепетильными. В благотворительности особенно – потому что в лучшем случае вы просто отдадите совсем нелишние деньги нечестным людям и не узнаете об этом, а в худшем – узнаете и раз и навсегда заречетесь делать добрые дела.

Между тем, есть очень простой рецепт, как быть благотворителем и быть при этом уверенным, что твои деньги идут на дело.

Во-первых, выбирать действительно известный и стремящийся к прозрачности фонд. Их сейчас много, они активно присутствуют в социальных сетях, их сайты дают исчерпывающую информацию о деятельности, есть реквизиты официальных счетов, в общем доступе есть отчеты о деятельности и отзывы реальных людей. Если сомневаетесь, забейте название фонда в поисковик – его выдача помогает распознать мошенников очень быстро.

Во-вторых, доверяйте людям. Сейчас российский благотворительный сектор очень узнаваем «в лицо», почти каждая организация имеет публичную персону-амбассадора, которой люди доверяют. Таким амбассдором была Доктор Лиза, такими являются Чулпан Хаматова, Константин Хабенский, Елена Альшанская, Нюта Федермессер, Лида Мониава и многие другие. В Пскове ситуация ровно такая же – руководители благотворительных организаций и инициатив известны персонально и персонально же гарантируют жертвователям чистоту и прозрачность своей работы.

Сойдемся на том, что в честной благотворительности заинтересованы как организации и фонды, которым крайне важно сохранить доверие и уважение своих меценатов, так и сами меценаты, которые хотят быть уверены, что их деньги не попадут в чужие карманы. И в конечном итоге, все это должно сработать и привести к тому, что очередной лже-«Солидарности» просто никто не поверит.