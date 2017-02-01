Инструктор Русской школы скандинавской ходьбы приглашает псковичей на встречу

12:56, 01 февраля 2017, ПАИ

8 февраля в 17:00 в Пскове в Библиотеке-центре общения и информации (улица Юбилейная, 87-а) состоится час здоровья «Скандинавская ходьба - путь к здоровью и долголетию». Об этом Псковскому агентству информации сообщили пресс-службе библиотеки.

Инструктор Русской школы скандинавской ходьбы В. Виноградова познакомит всех желающих с историей нового вида фитнеса, представит электронную презентацию о скандинавской ходьбе, расскажет о клинических исследованиях о пользе занятий скандинавской ходьбой, о медицинских показаниях для занятий такой ходьбой, о ее технике и скандинавской ходьбе для похудения и туризма.

Завершит встречу беседа-обзор литературы о скандинавской ходьбе.

Записаться на мероприятие и задать интересующие вопросы можно по телефону (8112) 57-16-15. Участие бесплатное.