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Общество

Инструктор Русской школы скандинавской ходьбы приглашает псковичей на встречу

8 февраля в 17:00 в Пскове в Библиотеке-центре общения и информации (улица Юбилейная, 87-а) состоится час здоровья «Скандинавская ходьба - путь к здоровью и долголетию». Об этом Псковскому агентству информации сообщили пресс-службе библиотеки.

Инструктор Русской школы скандинавской ходьбы В. Виноградова познакомит всех желающих с историей нового вида фитнеса, представит электронную презентацию о скандинавской ходьбе, расскажет о клинических исследованиях о пользе занятий скандинавской ходьбой, о медицинских показаниях для занятий такой ходьбой, о ее технике и скандинавской ходьбе для похудения и туризма.

Завершит встречу беседа-обзор литературы о скандинавской ходьбе.

Записаться на мероприятие и задать интересующие вопросы можно по телефону (8112) 57-16-15. Участие бесплатное.

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