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Спорт

Работники псковских центров тестирования обсудили работу по внедрению комплекса ГТО

31 января в Пскове прошел очередной ежеквартальный семинар-совещание для работников муниципальных центров тестирования, в котором приняли участие около 40 человек из 23 районов области. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в Центре спортивной подготовки региона.

Собравшиеся обсудили итоги работы по внедрению Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» в за 2016 году, результаты выполнения нормативов комплекса учащимися и студентами с начала нового, 2016-2017 учебного года, проведение Областного зимнего фестиваля ВФСК ГТО среди всех категорий населения, а также изменения в нормативных документах.

Отдельное внимание было уделено вопросу подключения Центров тестирования к информационной базе данных и всероссийскому порталу. Сейчас в регионе имеются только три точки доступа к АИС ГТО, но в ближайшее время ожидается подключение еще семи муниципальных центров тестирования, документы которых направлены Федеральному оператору ВФСК ГТО.

С января 2017 года в Псковской области начался прием нормативов у взрослого населения (VII-XI ступени). В связи с этим основными задачами для муниципальных центров тестирования на 2017 год станут: реализация III этапа внедрения комплекса ГТО (среди всех категорий и групп населения), а также активизация работы по пропаганде ВФСК ГТО.

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