Полицейские назвали самые неблагополучные по наркотикам города Псковской области
В Пскове, Великих Луках, Острове и Опочке зафиксированы около 70% всех зарегистрированных преступлений в сфере незаконного употребления и распространения наркотиков в регионе. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе областного УМВД, об этом рассказал начальник Управления по контролю за оборотом наркотиков ведомства полковник полиции Сергей Титов.
По его словам, эта ситуация во многом обусловлена высокой концентрацией молодежи в областном и районных центрах.
Согласно общероссийской статистике, 60% наркозависимых впервые попробовали наркотики в возрасте до 18 лет.