Полицейские назвали самые неблагополучные по наркотикам города Псковской области

14:11, 01 февраля 2017, ПАИ

В Пскове, Великих Луках, Острове и Опочке зафиксированы около 70% всех зарегистрированных преступлений в сфере незаконного употребления и распространения наркотиков в регионе. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе областного УМВД, об этом рассказал начальник Управления по контролю за оборотом наркотиков ведомства полковник полиции Сергей Титов.

По его словам, эта ситуация во многом обусловлена высокой концентрацией молодежи в областном и районных центрах.

Согласно общероссийской статистике, 60% наркозависимых впервые попробовали наркотики в возрасте до 18 лет.