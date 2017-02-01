0
16:43
Услуги по получению в российских МФЦ паспортов и водительских прав пока недоступны
15:45
Банк России определил, какие достопримечательности будут изображены на банкнотах 200 и 2000 рублей
14:27
Названа стоимость электронной карты для проезда в автобусах Пскова (ВИДЕО)
14:06
Номинанты на премию «Оскар 2017» выступят в клубе «Молоко и сено» 5 февраля
13:59
Проезд в автобусах Пскова с электронной картой обойдётся дешевле, чем за наличные
13:43
Точная дата подорожания проезда в автобусах Пскова пока неизвестна
11:49
В Пскове начали переоборудование светофоров на 25 перекрёстках
Еще новости
Общество

Номинанты на премию «Оскар 2017» выступят в клубе «Молоко и сено» 5 февраля

5 февраля в псковском киноклубе «Молоко и Сено» выступят мультипликаторы Ольга и Татьяна Полиектовы. Как сообщили Псковскому агентству информации организаторы, на встрече сестры-близнецы представят свои фильмы, которые приняли участие более чем в 200 российских и международных фестивалях и получили более 80 наград. В их числе мультипликационный фильм «Мой дедушка был вишней», вошедший в число номинантов на премию «Оскар» в 2017 году.

Встреча пройдет в медиа-холле Театрально-концертной дирекции (улица Пушкина 13). Начало в 18:00. Вход свободный

Ольга Полиектова и Татьяна Полиектова, сестры-близнецы, родились в Санкт-Петербурге. После окончания Художественной школы и Санкт-Петербургского Университета Кино и Телевидения они стали работать вместе, как два режиссера и художника-аниматора.

Их анимационный фильм «Шум» был показан на Каннском Международном Кинофестивале (Short Corner) в мае 2012 г., а также на Московском Международном Кинофестивале в июне 2012 года.

В 2013 году они сделали анимационный фильм «Квагга» совместно с телекомпанией о защите окружающей среды Tve и Bloomberg, Лондон. Он был признан Лучшим анимационном фильмом о защите окружающей среды на фестивалях Kuala Lumpur Eco Film Festival (Малайзия), на фестивале Ecotopfilm 2013 (Словакия) и других фестивалях.

В октябре 2014 фильм «Квагга» вошел в список 50 лучших короткометражных фильмов России 2014 года по мнению Global Russians.

В 2014 году их пригласили в жюри Международного Кинофестиваля Lucania Film Festival (Пистиччи, Италия).

В 2015 году их новый фильм «Мой дедушка был вишней», созданный при поддержке Министерства Культуры Российской Федерации, получил приз на крупнейшем фестивале детского кино в Италии Giffoni Film Festival, New York Int'l Children's Film Festival​ и еще 30 других наград. Он участвовал в более 130 фестивалях. А также вошел в long list премии Оскар 2017.

C 2015 года работают на анимационной студии Петербург в проекте «Малышарики», как режиссеры и художники-постановщики.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Услуги по получению в российских МФЦ паспортов и водительских прав пока недоступны
01 февраля 2017
Услуги по получению в российских МФЦ паспортов и водительских прав пока недоступны
Банк России определил, какие достопримечательности будут изображены на банкнотах 200 и 2000 рублей
01 февраля 2017
Банк России определил, какие достопримечательности будут изображены на банкнотах 200 и 2000 рублей 6
Названа стоимость электронной карты для проезда в автобусах Пскова (ВИДЕО)
01 февраля 2017
Названа стоимость электронной карты для проезда в автобусах Пскова (ВИДЕО) 18
Номинанты на премию «Оскар 2017» выступят в клубе «Молоко и сено» 5 февраля
01 февраля 2017
Номинанты на премию «Оскар 2017» выступят в клубе «Молоко и сено» 5 февраля
Проезд в автобусах Пскова с электронной картой обойдётся дешевле, чем за наличные
01 февраля 2017
Проезд в автобусах Пскова с электронной картой обойдётся дешевле, чем за наличные 10
Точная дата подорожания проезда в автобусах Пскова пока неизвестна
01 февраля 2017
Точная дата подорожания проезда в автобусах Пскова пока неизвестна 6
В Пскове начали переоборудование светофоров на 25 перекрёстках
01 февраля 2017
В Пскове начали переоборудование светофоров на 25 перекрёстках
Более 7,5 млн рублей получит Псковская область из федерального бюджета на обустройство парков
01 февраля 2017
Более 7,5 млн рублей получит Псковская область из федерального бюджета на обустройство парков 5

Идет загрузка...