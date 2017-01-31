0
11:31
Организация, собирающая средства для псковских соцучреждений под видом «благотворительного фонда», торгует автозапчастями и занимается уборкой
10:14
Областное Управление соцзащиты обратится в полицию по факту сбора московским «благотворительным фондом» средств от имени псковских интернатов
21:06
В деревне Кирово Псковского района произошло возгорание в жилом доме
13:29
В Пскове поймали похитителя парфюмерии из магазина на Рижском проспекте
11:52
На месте смертельного ДТП в Псковском районе работает следственно-оперативная группа и сотрудники ГИБДД (ФОТО)
17:49
380 килограмм гашиша и 28 килограмм метамфетамина обнаружили Псковские таможенники в 2016 году
09:10
Пограничники спасли тонущих в Гдовском районе рыбаков на снегоходе
Еще новости
Происшествия

В Великолукском районе будут судить двух безработных, совершивших кражу из бывшего телятника

Следователи следственного отдела МО МВД России «Великолукский» передали в суд уголовное дело, связанное с хищением имущества. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УМВД РФ по Псковской области.

По версии следствия, вечером 30 ноября 2016 года двое безработных и ранее судимых граждан 26 и 19 лет находились в деревне Тулубьево Великолукского района. Проходя мимо здания, где ранее располагался телятник, приятели решили проникнуть внутрь и похитить металл, чтобы потом его продать. Из помещения они украли редуктор транспортёра и металлическую тележку, которые принадлежат местной организации. Вдвоём погрузили редуктор на тележку и увезли.

В кратчайший срок полицейским удалось установить и задержать подозреваемых. Они дали признательные показания.

Следствие собрало достаточную доказательную базу. Были допрошены свидетели, проведены необходимые криминалистические экспертизы. С обвиняемыми проведена проверка показаний на месте совершения преступления. Кроме того, полицейские вернули организации похищенное имущество.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Организация, собирающая средства для псковских соцучреждений под видом «благотворительного фонда», торгует автозапчастями и занимается уборкой
31 января 2017
Организация, собирающая средства для псковских соцучреждений под видом «благотворительного фонда», торгует автозапчастями и занимается уборкой
Областное Управление соцзащиты обратится в полицию по факту сбора московским «благотворительным фондом» средств от имени псковских интернатов
31 января 2017
Областное Управление соцзащиты обратится в полицию по факту сбора московским «благотворительным фондом» средств от имени псковских интернатов
В деревне Кирово Псковского района произошло возгорание в жилом доме
30 января 2017
В деревне Кирово Псковского района произошло возгорание в жилом доме
В Пскове поймали похитителя парфюмерии из магазина на Рижском проспекте
28 января 2017
В Пскове поймали похитителя парфюмерии из магазина на Рижском проспекте 3
На месте смертельного ДТП в Псковском районе работает следственно-оперативная группа и сотрудники ГИБДД (ФОТО)
28 января 2017
На месте смертельного ДТП в Псковском районе работает следственно-оперативная группа и сотрудники ГИБДД (ФОТО) 5
380 килограмм гашиша и 28 килограмм метамфетамина обнаружили Псковские таможенники в 2016 году
26 января 2017
380 килограмм гашиша и 28 килограмм метамфетамина обнаружили Псковские таможенники в 2016 году
Пограничники спасли тонущих в Гдовском районе рыбаков на снегоходе
24 января 2017
Пограничники спасли тонущих в Гдовском районе рыбаков на снегоходе
Пострадавшего на пожаре в Дновском районе ребенка вертолетом отправили в ожоговый центр Санкт-Петербурга
22 января 2017
Пострадавшего на пожаре в Дновском районе ребенка вертолетом отправили в ожоговый центр Санкт-Петербурга

Идет загрузка...