В Великолукском районе будут судить двух безработных, совершивших кражу из бывшего телятника

12:35, 01 февраля 2017, ПАИ

Следователи следственного отдела МО МВД России «Великолукский» передали в суд уголовное дело, связанное с хищением имущества. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УМВД РФ по Псковской области.

По версии следствия, вечером 30 ноября 2016 года двое безработных и ранее судимых граждан 26 и 19 лет находились в деревне Тулубьево Великолукского района. Проходя мимо здания, где ранее располагался телятник, приятели решили проникнуть внутрь и похитить металл, чтобы потом его продать. Из помещения они украли редуктор транспортёра и металлическую тележку, которые принадлежат местной организации. Вдвоём погрузили редуктор на тележку и увезли.

В кратчайший срок полицейским удалось установить и задержать подозреваемых. Они дали признательные показания.

Следствие собрало достаточную доказательную базу. Были допрошены свидетели, проведены необходимые криминалистические экспертизы. С обвиняемыми проведена проверка показаний на месте совершения преступления. Кроме того, полицейские вернули организации похищенное имущество.