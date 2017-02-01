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Общество

Журналисты из Псковской области примут участие в конкурсе Фонда ОНФ «Правда и справедливость»

В III Всероссийском конкурсе журналистских работ, организованном Фондом поддержки независимых региональных и местных средств массовой информации Общероссийского народного фронта «Правда и справедливость», примут участие 13 журналистов из Псковской области. Прием заявок на участие в конкурсе завершился 31 декабря 2016 года. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в региональном отделении ОНФ.

Всего в Фонд ОНФ «Правда и справедливость» поступили около 4 тыс. публикаций, репортажей и фотографий от журналистов из 85 субъектов России. Они посвящены реализации в субъектах РФ «майских указов» президента, коррупции и расточительства, незаконной вырубке лесов и утилизации мусора, формированию доступной среды для маломобильных граждан, качеству дорог и безопасности дорожного движения.

«За три года конкурс Фонда ОНФ «Правда и справедливость» приобрел статус крупнейшего профессионального журналистского конкурса. Журналистские материалы играют большую роль в разрешении проблем: благодаря публикациям и сюжетам журналистов удается привлечь внимание общественности и чиновников. Журналисты готовы вести расследования в сфере коррупции, расточительства, злоупотреблений, поднимать неудобные для чиновников темы. Освещение острой повестки и конструктивное взаимодействие с общественниками – таким я вижу направление развития региональной медиасферы в ближайшее время», – отметил руководитель региональной рабочей группы ОНФ «Общество и власть: прямой диалог» Григорий Турчин.

Сейчас конкурсные работы проходят экспертную оценку конкурсной комиссии ОНФ, по итогам которой будут определены авторы лучших работ. Торжественное награждение лауреатов состоится на Медиафоруме ОНФ весной текущего года.

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