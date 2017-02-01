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Общество

Суд отказал Псковскому УФАС в удовлетворении иска по оспариванию правового акта, принятого областным Собранием

Псковский областной суд отказал Псковскому УФАС в удовлетворении административного иска к областному Собранию депутатов о признании недействующей статьи 2 закона Псковской области от 7 марта 2014 года №1362-ОЗ «О полномочиях государственных унитарных предприятий Псковской области по выполнению работ и оказанию услуг». Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе регионального парламента.

Региональное Управление Федеральной антимонопольной службы сочло, что принятый Собранием нормативный правовой акт противоречит федеральному законодательству и предоставляет двум предприятиям области исключительные полномочия по обеспечению государственных учреждений здравоохранения области наркотическими средствами и психотропными веществами, а также по оказанию услуг по организации круглогодичного отдыха и оздоровления детей, что влечёт ограничение конкуренции и является нарушением части 1 статьи 15 Федерального Закона №135-ФЗ «О защите конкуренции».

Суд не поддержал позицию Псковского УФАС, отвергнув доводы антимонопольной службы. В мотивированном судебном решении, составленном 30 января 2017 года, указывается, что федеральный закон о контрактной системе предусматривает как конкурентные, так и неконкурентные способы определения поставщиков.

«Поскольку Закон области от 7 марта 2014 года №1362-ОЗ в оспариваемой части принят законодательным органом власти Псковской области в рамках предоставленных ему полномочий, при отсутствии противоречия оспариваемого закона федеральному законодательству и с соблюдением условий статьи 93 Закона о контрактной системе, то оснований для признаний его недействующим не имеется», - отмечается в решении суда.

Добавим, что в 2016 году судебные иски об оспаривании областных законов и постановлений Собрания во всех случаях без исключения суд признал необоснованными.
 

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