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Общество

Порядка 40 тонн санкционных грузов задержали в прошлом году на границе в Псковской области

В 2016 году в Псковской области специалисты  Россельхознадзора в рамках ветеринарного контроля проверили 55 тысяч партий различных грузов, при этом на возврат были оформлены только 52 декларации. Об этом сообщил заместитель руководителя Управления Россельхознадзора по Тверской и Псковской областям Алексей Ильченко на пресс-конференции в Пскове 1 февраля, передаёт корреспондент Псковского агентства информации  

Алексей Ильченко отметил, что за год были задержаны порядка 40 тонн санкционных грузов.

«Считаем, что задачу, поставленную по ветеринарному направлению по границе, мы выполнили, - подчеркнул он. -  Та лепта, которую мы вносим, отвечая за пищевую безопасность страны, является увесистой, это не 2 и не 3 килограмма санкционной продукции, это целые огромные партии».

Алексей Ильченко добавил, что специалисты Россельхознадзора работают на пяти автомобильных пунктах пропуска на границе и на трёх железнодорожных.

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