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Более полутора тысяч тонн запрещённой к ввозу в РФ продукции уничтожили в Псковской области в 2016 году

За 2016 год в Псковской области уничтожили более полутора тысяч тонн санкционной  плодоовощной продукции. Такие данные озвучил заместитель руководителя Управления Россельхознадзора по Тверской и Псковской областям Алексей Ильченко на пресс-конференции в Пскове 1 февраля, передаёт корреспондент Псковского агентства информации.

По словам Алексея Ильченко, с 2015 года, с момента начала изъятия санкционных товаров, в Псковской области уничтожили более 2 тысяч тонн запрещённой к ввозу в Россию продукции.

Он отметил, что половину из этого груза пытались ввести в РФ «под прикрытием», например, под видом товаров из Белоруссии.

«У белорусов нет никаких санкций, им могут ввозить продукцию и поляки, и вся Европа. Потом начинаются переклеймовывания, - пояснил заместитель начальника Управления. - Некоторая категория граждан потом вот ввозит в нашу страну эту продукцию, демпингуя,  конечно, цены  на нашем рынке».

Он также сообщил, что установить получателя таких товаров с изменёнными клеймами  очень трудно, но такая работа ведётся, а продукция изымается и уничтожается.

Что касается Белоруссии, то, рассказал Алексей Ильченко,  в прошлом году были прекращены 7 деклараций на продукты из предприятий этой страны  из-за обнаружения в них нитратов.

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