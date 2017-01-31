Более полутора тысяч тонн запрещённой к ввозу в РФ продукции уничтожили в Псковской области в 2016 году

12:55, 01 февраля 2017, ПАИ

За 2016 год в Псковской области уничтожили более полутора тысяч тонн санкционной плодоовощной продукции. Такие данные озвучил заместитель руководителя Управления Россельхознадзора по Тверской и Псковской областям Алексей Ильченко на пресс-конференции в Пскове 1 февраля, передаёт корреспондент Псковского агентства информации.

По словам Алексея Ильченко, с 2015 года, с момента начала изъятия санкционных товаров, в Псковской области уничтожили более 2 тысяч тонн запрещённой к ввозу в Россию продукции.

Он отметил, что половину из этого груза пытались ввести в РФ «под прикрытием», например, под видом товаров из Белоруссии.

«У белорусов нет никаких санкций, им могут ввозить продукцию и поляки, и вся Европа. Потом начинаются переклеймовывания, - пояснил заместитель начальника Управления. - Некоторая категория граждан потом вот ввозит в нашу страну эту продукцию, демпингуя, конечно, цены на нашем рынке».

Он также сообщил, что установить получателя таких товаров с изменёнными клеймами очень трудно, но такая работа ведётся, а продукция изымается и уничтожается.

Что касается Белоруссии, то, рассказал Алексей Ильченко, в прошлом году были прекращены 7 деклараций на продукты из предприятий этой страны из-за обнаружения в них нитратов.