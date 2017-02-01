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Соцсфера

Для Первомайского психоневрологического интернат планируется приобрести лифт

1 февраля губернатор Псковской области Андрей Турчак посетил Первомайский психоневрологический интернат, расположенный в деревне Лещихино Палкинского района, передает корреспондент Псковского агентства информации.

Главу региона и начальника областного управления социальной защиты населения Армена Мнацаканяна встретила директор интерната Любовь Лукина. Она рассказала, что сейчас здесь проживают 337 человек – женщины в возрасте от 18 лет, страдающие хроническими психическими и неврологическими заболеваниями, 32 из них находятся в платном отделении. В основном среди подопечных - инвалиды I и II группы, только 16 человек не имеют инвалидности, и это пожилые женщины. Несмотря на состояние здоровья, как отметила руководитель, они участвуют в различных конкурсах, в том числе за пределами региона.

Любовь Лукина отметила, что возглавляемое ею учреждение оказывает 6 видов услуг, в том числе социально-медицинские, услуги по проживанию и питанию. Содержание каждого из подопечных обходится в 15 тыс. 700 рублей в месяц.

Также было озвучено, что численность персонала составляет 144 человека, штат полностью укомплектован.

Здание интерната 1970 года постройки полностью отремонтировано. Единственным нерешенным вопросом остается приобретение и установка лифта.

Директор учреждения пояснила, что в этом году на втором этаже открылась церковь, и колясочникам, большинство из которых живут на первом, туда попасть проблематично. Кроме того, она добавила, что неудобно поднимать еду для тяжелобольных людей. Любовь Лукина сообщила, что в этом году областные власти пообещали включить заявку на установку грузового лифта в интернате в федеральную программу. Стоимость одного – около 2 млн рублей.

Губернатор в ходе визита в интернат побывал в отделении милосердия, пообщался с пребывающими там, поинтересовался, довольны ли они созданными условиями, и услышал утвердительный ответ. Затем он зашел в церковь, прихожанами которой являются около 50 человек из находящихся в интернате пациентов.

После этого Андрей Турчак осмотрел тренажерный и актовый залы, в последнем в это время шла репетиция, и одна из подопечных исполнила для гостей песню.

Также глава региона купил две шали, изготовленные подопечными интерната, и посетил кружок «Умелые руки». Директор учреждения заметила, что здесь не только вяжут, но и сами шьют постельное белье.

Кроме того, Андрей Турчак оценил пищеблок – столовую, магазин местного райпо, кондитерский цех.

Любовь Лукина уточнила, что предписаний Роспотребнадзора и Роспожнадзора нет, а также, что Попечительский совет интерната работает хорошо.

Губернатор констатировал: «Какой директор – такой и интернат».

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