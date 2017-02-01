Проезд в автобусах Пскова с электронной картой обойдётся дешевле, чем за наличные

13:59, 01 февраля 2017, ПАИ

Проезд в автобусах Пскова с электронной картой обойдётся дешевле, чем за наличные. Об этом корреспонденту Псковского агентства информации сообщил генеральный директор ГП «Псковпассажиравтотранс» Александр Гизбрехт.

После февральского повышения проезд в городском транспорте будет обходиться псковичам в 23 рубля, а в случае использования единой транспортной карты - 22 рубля.

Александр Гизбрехт отметил, что внедрение электронных карт в автобусах Пскова связано с государственной программой распространения электронных платежей в сфере пассажирских перевозок. «Наша цель в итоге - уйти от рулонных билетов и проездных», - подчеркнул руководитель предприятия и добавил, что новая система в городских автобусах начнёт действовать с середины февраля.

Таким образом, в феврале проезд в городском пассажирском транспорте можно будет оплачивать и проездными билетами, и разовыми, и с помощью электронных карт. Новую систему оплаты планируется внедрять постепенно в течение месяца.