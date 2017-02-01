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Культура

Немецкие актёр и пианистка представят в Пушкинском заповеднике программу «Поэт и власть»

Опубликована программа Дней памяти А. С. Пушкина, приуроченных к 180-летию гибели поэта, в Государственном музее-заповеднике «Михайловское». Об этом Псковскому агентству информации сообщила пресс-атташе музея Лидия Токарева.

В канун дня смерти поэта, 9 февраля, в музее выступят делегированные Немецким Пушкинским обществом актёр Бернт Хан и пианистка Шейла Арнольд. Подготовленная ими программа называется «Поэт и власть» и построена как своего рода диалог поэзии Пушкина и классической музыки XIX-начала ХХ столетий (сочинения Глинки, Чайковского, Прокофьева, западно-европейских романтиков).

Ещё одно музыкальное приношение поэту — выступление молодых российских вокалистов из молодёжной студии Государственного академического Большого театра России. Представление «Приглашение к чаю», воспроизводящее атмосферу семейного праздника и повествующее о незамысловатой любовной истории языком русского классического романса, назначено на 10 февраля.

Кроме того, в творческой программе Дней памяти в музее — научная конференция «Литургия и театр», вернисаж «Венок Пушкину». С полной программой приуроченных к 180-й годовщине гибели поэта художественных акций с указанием дат и времени их проведения можно познакомиться на официальном сайте Пушкинского заповедника.
 

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