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Экономика

Губернатор посетил в Палкино уникальное производство комплектующих для сельхозтехники

В рамках рабочей поездки в Палкинский район 1 февраля губернатор Псковской области Андрей Турчак и его заместитель Сергей Перников посетили  ООО «Новплит» в деревне Свириково. Как передаёт корреспондент Псковского агентства информации, это предприятие занимается производством плитки, трудятся на нём 20 человек.

Директор предприятия сообщил гостям, что планирует закупить новое оборудование и выйти со своей продукцией на рынок Санкт-Петербурга, пока же она продаётся только в центральной России. Сергей Перников пригласил его принять участие в строительной выставке в этом году.

Кроме того, руководитель завода рассказал, что испытывает кадровые проблемы: предприятие постоянно размещает объявления о вакансиях, в зависимости от сезона сюда готовы трудоустроить до 20 человек, но работников не хватает. Средняя заработная плата в «Новплите» составляет от 12 до 15 тысяч рублей плюс премиальные.  

Андрей Турчак поинтересовался у главы ООО «Новплит» есть ли конкуренты. Он ответил, что в районе работают ещё два предприятия по производству плитки, но зимой они не функционируют.

Также губернатор побывал в Палкино на ООО «Кедр», где выпускают медно-латунные радиаторы для сельскохозяйственной техники. Директор завода познакомил гостей с производственным процессом и рассказал, что предприятие работает на вторичном рынке и поставляет свою продукцию по всей стране, а также в Европу, например, в Венгрию и Болгарию. Он подчеркнул, что таких заводов, как «Кедр», в России всего три.

Андрей Турчак предположил директору предприятия наладить сотрудничество с Кировским заводом, производящим тракторы. Но он ответил, что это трудно и поделился планами по работе с оборонной отраслью.

Также губернатор пообщался с работниками предприятия, которых здесь насчитывается 33. Они рассказали, что трудятся в одну смену, иногда – по выходным, средняя заработная плата – 17 тысяч рублей, но зависит от выработки.

Один из рабочих обратился к главе региона с просьбой разобраться в ситуации, сложившейся в школе в деревне Крюки, где живёт этот мужчина.  Он пояснил, что директор школы начала объединять первые классы, в то время, когда в дошкольное отделение имеется очередь. Мужчина беспокоится, что когда нынешним детсадовцам придёт время идти в школу, мест уже не будет. Андрей Турчак успокоил мужчину и объяснил, что укрупнение классов происходит пока есть некомплектность, когда ситуация с количеством учеников изменится, число классов установится.  Он также заверил, что пообщается лично с директором школы.

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