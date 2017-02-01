Псковичей зовут в первый февральский тур по новостройкам города

13:48, 01 февраля 2017, ПАИ

Псковичей зовут в первый февральский тур по «Европе» и «Пятому элементу». Как сообщает газета «Комсомольская правда. Псков», участников ждёт экскурсия по новостройкам в этих жилых комплексах.

Жилой комплекс «Европа» находится на Дальнем Завеличье. Многоэтажки, спроектированные и построенные с использованием скандинавского опыта, выгодно выделяют на фоне других домов. Застройщик продумал всё до мелочей и использовал современные технологии.

Второй жилой комплекс – «Пятый элемент» - находится в другой части Пскова, на Запсковье. В последние годы этот район активно развивается, в нём создана вся необходимая инфраструктура. Многоэтажки бизнес-класса по приятной цене удивят участников тура.

Чтобы стать участником тура нужно записаться по телефону (8112) 702-042. Участие абсолютно бесплатное. Отправиться на экскурсию планируется 4 февраля в 11:00 от редакции «Комсомольской правды» (Псков, улица Пароменская, 21/33).