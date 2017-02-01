Точная дата подорожания проезда в автобусах Пскова пока неизвестна

13:43, 01 февраля 2017, ПАИ

Точная дата подорожания проезда в автобусах Пскова пока неизвестна. Об этом корреспонденту Псковского агентства информации сообщил генеральный директор ГП «Псковпассажиравтотранс» Александр Гизбрехт. «Это зависит от того, как скоро региональный комитет по тарифам выпустит соответствующее постановление», - пояснил Александр Гизбрехт.

Отметим, что после подорожания стоимость поездки в псковских автобусах вырастет с 20 до 23 рублей. Предыдущее повышение платы за проезд произошло в декабре 2014 года. Тогда цену билета подняли с 18 до 20 рублей.

«С 2014 года и горючее подорожало, и цены на запчасти подросли на 50%, а проезд в автобусах оставался на прежнем уровне. Некоторые кивают на Тверь. Там, мол, билет стоит всего 16 рублей, но все забывают о том, что остальная часть его стоимости субсидируется. У нас такого нет», - отметил Александр Гизбрехт.

Напомним, ранее ПАИ сообщало, что ГП «Псковпассажиравтотранс» направляло в региональный госкомитет по тарифам просьбу согласовать увеличение стоимости проезда в городских автобусах в областном центре с 20 до 24 рублей в 2017 году. Однако это предложение не было поддержано, и в результате стоимость проезда поднимется не на 4, а на 3 рубля.

Руководитель предприятия Александр Гизбрехт пояснял ПАИ, что компания ежегодно подаёт запросы на увеличение тарифа в связи с инфляцией. При этом в 2016 году заявка на увеличение стоимости проезда до 22 рублей удовлетворена не была.