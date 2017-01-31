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11 фактов фальсификации товаров выявил псковский Россельхознадзор в прошлом году

В прошлом году в Псковской области выявили 11 случаев фальсификации продукции. «Добавляют растительные жиры, разбавляют масло», - рассказал  заместитель руководителя Управления Россельхознадзора по Тверской и Псковской областям Алексей Ильченко на пресс-конференции в Пскове 1 февраля, передаёт корреспондент Псковского агентства информации.

По словам Алексея Ильченко, в прошлом году сотрудники Управления в рамках ветеринарного контроля на внутреннем направлении  выявили 180 нарушений. Также были  установлены 352 случаях несоответствия конечного продукта образцу, в результате деятельность одного из псковских предприятий была приостановлена.

Зам начальника отдела фитосанитарного надзора, качества зерна и семенного контроля Управления Россельхознадзора Валентина Куртикова добавила, что число плановых проверок рынков сокращено, основное же направление работы рейдовые мероприятия по рынкам, трассам, супермаркетам.

«Смотрим маркировку продукции, потому что пытаются товары перевозить без фитосанитарной маркировки и прочих документов», - рассказала она о сути проверок.  И  отметила, что есть случаи, когда яблоки, картофель или другие овощи и фрукты везут  по документам «товара-прекрытия», то есть того, который не попадает под контроль Россельхознадзора.

«С каждым годом бизнес учится и старается приспособиться под наши требования», - подчеркнула Валентина Куртикова и заметила, что предпринимателям выгодно покупать товары без маркировки, потому что они дешевле.

Она также заявила, что на границе проще принять правовое решение в отношении ввозимых товаров, на внутреннем рынке доказать, что продукция турецкого или польского происхождения очень сложно, но есть соответствующие алгоритмы. 

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