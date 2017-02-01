0
16:43
Услуги по получению в российских МФЦ паспортов и водительских прав пока недоступны
15:45
Банк России определил, какие достопримечательности будут изображены на банкнотах 200 и 2000 рублей
14:27
Названа стоимость электронной карты для проезда в автобусах Пскова (ВИДЕО)
14:06
Номинанты на премию «Оскар 2017» выступят в клубе «Молоко и сено» 5 февраля
13:59
Проезд в автобусах Пскова с электронной картой обойдётся дешевле, чем за наличные
13:43
Точная дата подорожания проезда в автобусах Пскова пока неизвестна
11:49
В Пскове начали переоборудование светофоров на 25 перекрёстках
Еще новости
Общество

В районах Псковской области создадут комиссии для паспортизации объектов по утилизации отходов

Вопрос о запуске новой системы обращения с твердо-коммунальными отходами на территории Псковской области обсудили участники совещания губернатора Андрея Турчака с главами районов 1 февраля. Об этом сообщает корреспондент Псковского агентства информации.

И. о. председателя Государственного комитета Псковской области по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства Андрей Агапов напомнил, что 2017 году объявлен Годом экологии, и правительство РФ утвердило в связи с этим план мероприятий, в котором значится задача перейти на новую систему организации деятельности по обращению с твердыми коммунальными отходами.

«Сейчас это жилищная услуга, после будет переведена в ряд коммунальной услуги», - отметил Андрей Агапов. По его словам, территориальная схема обращения с ТКО получила необходимые согласования, она утверждена и размещена на сайте комитета. В этой схеме определены 5 целевых показателей, в том числе количество образующихся коммунальных отходов, отправленных на обработку, приходящихся на душу населения. В будущем в, как он подчеркнул, необходимо достичь 100% обработки отходов и 50% отправления на вторичную обработку.

Также руководитель комитета по ЖКХ сообщил, что ведется разработка региональной программы по обращению с отходами, которая будет включать пункты по строительству объектов переработки отходов, ликвидации свалок и другие.

Он уточнил, что сейчас в Псковской области насчитывается 27 объектов по обработке, утилизации и обезвреживанию отходов.

Андрей Агапов попросил Андрея Турчака поручить руководителям муниципальных образований закончить включение полигонов в соответствующий реестр, если они еще туда не внесены, а также провести другие необходимые в этой сфере мероприятия, в частности, определить срок эксплуатации существующих полигонов, возможности реконструкции.

Он добавил, что в муниципалитетах будут созданы комиссии по паспортизации объектов по утилизации отходов.

После этого прозвучал вопрос о том, насколько затратна работа по паспортизации. Андрей Агапов пояснил, что это комиссионная работа. «Нужно просто провести учет, посмотреть, например, в какой период и как заполняются контейнеры», - сказал он.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Услуги по получению в российских МФЦ паспортов и водительских прав пока недоступны
01 февраля 2017
Услуги по получению в российских МФЦ паспортов и водительских прав пока недоступны
Банк России определил, какие достопримечательности будут изображены на банкнотах 200 и 2000 рублей
01 февраля 2017
Банк России определил, какие достопримечательности будут изображены на банкнотах 200 и 2000 рублей 6
Названа стоимость электронной карты для проезда в автобусах Пскова (ВИДЕО)
01 февраля 2017
Названа стоимость электронной карты для проезда в автобусах Пскова (ВИДЕО) 18
Номинанты на премию «Оскар 2017» выступят в клубе «Молоко и сено» 5 февраля
01 февраля 2017
Номинанты на премию «Оскар 2017» выступят в клубе «Молоко и сено» 5 февраля
Проезд в автобусах Пскова с электронной картой обойдётся дешевле, чем за наличные
01 февраля 2017
Проезд в автобусах Пскова с электронной картой обойдётся дешевле, чем за наличные 10
Точная дата подорожания проезда в автобусах Пскова пока неизвестна
01 февраля 2017
Точная дата подорожания проезда в автобусах Пскова пока неизвестна 6
В Пскове начали переоборудование светофоров на 25 перекрёстках
01 февраля 2017
В Пскове начали переоборудование светофоров на 25 перекрёстках
Более 7,5 млн рублей получит Псковская область из федерального бюджета на обустройство парков
01 февраля 2017
Более 7,5 млн рублей получит Псковская область из федерального бюджета на обустройство парков 5

Идет загрузка...