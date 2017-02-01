В районах Псковской области создадут комиссии для паспортизации объектов по утилизации отходов

14:42, 01 февраля 2017, ПАИ

Вопрос о запуске новой системы обращения с твердо-коммунальными отходами на территории Псковской области обсудили участники совещания губернатора Андрея Турчака с главами районов 1 февраля. Об этом сообщает корреспондент Псковского агентства информации.

И. о. председателя Государственного комитета Псковской области по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства Андрей Агапов напомнил, что 2017 году объявлен Годом экологии, и правительство РФ утвердило в связи с этим план мероприятий, в котором значится задача перейти на новую систему организации деятельности по обращению с твердыми коммунальными отходами.

«Сейчас это жилищная услуга, после будет переведена в ряд коммунальной услуги», - отметил Андрей Агапов. По его словам, территориальная схема обращения с ТКО получила необходимые согласования, она утверждена и размещена на сайте комитета. В этой схеме определены 5 целевых показателей, в том числе количество образующихся коммунальных отходов, отправленных на обработку, приходящихся на душу населения. В будущем в, как он подчеркнул, необходимо достичь 100% обработки отходов и 50% отправления на вторичную обработку.

Также руководитель комитета по ЖКХ сообщил, что ведется разработка региональной программы по обращению с отходами, которая будет включать пункты по строительству объектов переработки отходов, ликвидации свалок и другие.

Он уточнил, что сейчас в Псковской области насчитывается 27 объектов по обработке, утилизации и обезвреживанию отходов.

Андрей Агапов попросил Андрея Турчака поручить руководителям муниципальных образований закончить включение полигонов в соответствующий реестр, если они еще туда не внесены, а также провести другие необходимые в этой сфере мероприятия, в частности, определить срок эксплуатации существующих полигонов, возможности реконструкции.

Он добавил, что в муниципалитетах будут созданы комиссии по паспортизации объектов по утилизации отходов.

После этого прозвучал вопрос о том, насколько затратна работа по паспортизации. Андрей Агапов пояснил, что это комиссионная работа. «Нужно просто провести учет, посмотреть, например, в какой период и как заполняются контейнеры», - сказал он.