Владельцев зарастающих земель в Псковской области по итогам 2016 года оштрафовали на 21 миллион рублей

15:31, 01 февраля 2017, ПАИ

По решению судов владельцам зарастающих сельскохозяйственных земель в Псковской области в прошлом году были выставлены иски о возмещении вреда, причиненного почвам, на общую сумму 21 млн рублей. Такую цифру озвучил заместитель руководителя Управления Россельхознадзора по Тверской и Псковской областям Алексей Ильченко на пресс-конференции в Пскове 1 февраля, передаёт корреспондент Псковского агентства информации. Он отметил, что если земля не используется по назначению, то она окисляется, плодородность почты снижается.

Всего в прошлом году Россельхознадзор провёл 777 контрольно-надзорных мероприятий, были проверены свыше 120 тыс. га земель сельхозназначения. По итогам проверок выдали 614 предписаний об устранении выявленных нарушений земельного законодательства.

Кроме того, в прошлом году по требованию Россельхознадзора в Псковской области были ликвидированы 9 свалок.

Также Алексей Ильченко сообщил, что в прошлом году в Псковской области были зафиксированы три вспышки африканской чумы свиней у диких кабанов и 24 случая заболевания бешенством среди домашних животных. «Необходимо быть осторожным, эта инфекция рядом», - подчеркнул он и добавил, что ведётся отстрел больных животных, материал от них подлежит исследованию.