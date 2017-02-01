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Общество

Владельцев зарастающих земель в Псковской области по итогам 2016 года оштрафовали на 21 миллион рублей

По решению судов владельцам зарастающих сельскохозяйственных земель в Псковской области в прошлом году были выставлены иски о возмещении вреда, причиненного почвам, на общую сумму 21 млн рублей. Такую цифру озвучил заместитель руководителя Управления Россельхознадзора по Тверской и Псковской областям Алексей Ильченко на пресс-конференции в Пскове 1 февраля, передаёт корреспондент Псковского агентства информации. Он отметил, что если земля не используется по назначению, то она окисляется, плодородность почты снижается.  

Всего в прошлом году Россельхознадзор провёл 777 контрольно-надзорных мероприятий, были проверены свыше 120 тыс. га земель сельхозназначения.  По итогам проверок выдали 614 предписаний об устранении выявленных нарушений земельного законодательства.

Кроме того, в прошлом году по требованию Россельхознадзора в Псковской области были ликвидированы 9 свалок.

Также Алексей Ильченко сообщил, что в прошлом году  в Псковской области были зафиксированы три вспышки африканской чумы свиней у диких кабанов и 24 случая заболевания бешенством  среди домашних  животных. «Необходимо быть осторожным, эта инфекция рядом», - подчеркнул он и добавил, что ведётся отстрел больных животных, материал от них подлежит исследованию.

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