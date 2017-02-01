Псковское отделение Сбербанка приняло участие в «Туре по новостройкам»

15:51, 01 февраля 2017, ПАИ

Сотрудники псковского отделения Сбербанка проконсультировали участников «Тура по новостройкам», организованного газетой «Комсомольская правда. Псков». Будущие новоселы посетили два жилых комплекса - «Афины» и «Молодежный». Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе банка.

Тур по новостройкам – это удобный для клиента способ не только оценить объекты недвижимости, но и получить комплексные ответы на вопросы. Заинтересовавшиеся в приобретении жилья семьи смогли на месте подобрать оптимальную программу от Сбербанка и получить расчёт по ипотечному кредитованию.

Наибольшую заинтересованность у участников тура вызвало специальное предложение «Акция для застройщиков». Согласно условиям спецпредложения процентная ставка на приобретение строящегося жилья составляет 12% при страховании жизни и здоровья заемщика.

Представители Сбербанка также рассказали клиентам об «Электронной регистрации» - новом совместном сервисе Сбербанка и Росреестра, позволяющем зарегистрировать недвижимость на первичном рынке онлайн. Теперь процесс регистрации сокращен до минимума – все необходимые действия клиент производит в офисе компании-застройщика, после чего участники сделки в течение 5-7 дней получают зарегистрированные документы на электронную почту. Процесс оформления документов занимает всего 15 минут.

Кроме того, по-прежнему приятным бонусом при покупке недвижимости являются скидки владельцам зарплатных карт Сбербанка от партнеров - застройщиков.

С подробными условиями акции можно ознакомиться на сайте банка.