Более 5 млн рублей поступят в Псковскую область для проведения ЕГЭ-2017

14:41, 01 февраля 2017, ПАИ

Псковская область получит более 5 млн рублей из госбюджета на подготовку к проведению Единого государственного экзамена в 2017 году, сообщили Псковскому агентству информации в прес-службе администрации региона со ссылкой на начальника Государственного управления образования Псковской области Александра Седунова.

Из них 4,6 млн рублей пойдут на оснащение школ-пунктов проведения государственной итоговой аттестации Псковской области оборудованием для печати и сканирования экзаменационных материалов. «Из тридцати действующих пунктов проведения ЕГЭ будут оснащены одиннадцать», — уточнил он.

Около 600 тысяч рублей будут выделены на повышение квалификации учителей и экспертов, которые задействованы в проведении ЕГЭ и проверке экзаменационных материалов. Обучение на базе региональных сетевых центров повышения квалификации пройдут порядка 280 специалистов.

Александр Седунов отметил, что уже в апреле в двух пунктах проведения ЕГЭ — в Пскове и Великих Луках — будет проводиться досрочный этап госэкзамена. Основные испытания для одиннадцатиклассников начнутся в конце мая и продлятся до 24 июня.