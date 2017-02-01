У псковичей появится возможность отслеживать передвижение городского транспорта и уточнять время прибытия автобусов

14:49, 01 февраля 2017, ПАИ

В конце февраля у псковичей появится возможность отслеживать передвижение городского транспорта и уточнять время прибытия автобусов к той или иной остановке. Это станет возможным благодаря новому приложению для смартфонов, сообщил Псковскому агентству информации генеральный директор ГП «Псковпассажиравтотранс» Александр Гизбрехт.

Также с помощью приложения можно будет узнать на какой именно остановке находится нужный автобус, с какой задержкой или опережением он передвигается. Приложение будет полезно не только горожанам, но и диспетчерам, которые смогут руководить скоростью движения городского транспорта.