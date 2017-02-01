0
16:43
Услуги по получению в российских МФЦ паспортов и водительских прав пока недоступны
15:45
Банк России определил, какие достопримечательности будут изображены на банкнотах 200 и 2000 рублей
14:27
Названа стоимость электронной карты для проезда в автобусах Пскова (ВИДЕО)
14:06
Номинанты на премию «Оскар 2017» выступят в клубе «Молоко и сено» 5 февраля
13:59
Проезд в автобусах Пскова с электронной картой обойдётся дешевле, чем за наличные
13:43
Точная дата подорожания проезда в автобусах Пскова пока неизвестна
11:49
В Пскове начали переоборудование светофоров на 25 перекрёстках
Еще новости
Общество

У псковичей появится возможность отслеживать передвижение городского транспорта и уточнять время прибытия автобусов

В конце февраля у псковичей появится возможность отслеживать передвижение городского транспорта и уточнять время прибытия автобусов к той или иной остановке. Это станет возможным благодаря новому приложению для смартфонов, сообщил Псковскому агентству информации генеральный директор ГП «Псковпассажиравтотранс» Александр Гизбрехт.

Также с помощью приложения можно будет узнать на какой именно остановке находится нужный автобус, с какой задержкой или опережением он передвигается. Приложение будет полезно не только горожанам, но и диспетчерам, которые смогут руководить скоростью движения городского транспорта.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Услуги по получению в российских МФЦ паспортов и водительских прав пока недоступны
01 февраля 2017
Услуги по получению в российских МФЦ паспортов и водительских прав пока недоступны
Банк России определил, какие достопримечательности будут изображены на банкнотах 200 и 2000 рублей
01 февраля 2017
Банк России определил, какие достопримечательности будут изображены на банкнотах 200 и 2000 рублей 6
Названа стоимость электронной карты для проезда в автобусах Пскова (ВИДЕО)
01 февраля 2017
Названа стоимость электронной карты для проезда в автобусах Пскова (ВИДЕО) 18
Номинанты на премию «Оскар 2017» выступят в клубе «Молоко и сено» 5 февраля
01 февраля 2017
Номинанты на премию «Оскар 2017» выступят в клубе «Молоко и сено» 5 февраля
Проезд в автобусах Пскова с электронной картой обойдётся дешевле, чем за наличные
01 февраля 2017
Проезд в автобусах Пскова с электронной картой обойдётся дешевле, чем за наличные 10
Точная дата подорожания проезда в автобусах Пскова пока неизвестна
01 февраля 2017
Точная дата подорожания проезда в автобусах Пскова пока неизвестна 6
В Пскове начали переоборудование светофоров на 25 перекрёстках
01 февраля 2017
В Пскове начали переоборудование светофоров на 25 перекрёстках
Более 7,5 млн рублей получит Псковская область из федерального бюджета на обустройство парков
01 февраля 2017
Более 7,5 млн рублей получит Псковская область из федерального бюджета на обустройство парков 5

Идет загрузка...