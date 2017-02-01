Вице-губернатор: В Псковской области есть порядка 50 площадок, пригодных для строительства полигонов ТБО

14:48, 01 февраля 2017, ПАИ

В Псковской области есть порядка 50 площадок, пригодных для строительства полигонов для утилизации твердых бытовых отходов (ТБО). Как сообщает корреспондент Псковского агентства информации, об этом сегодня, 1 февраля, заявил вице-губернатор Псковской области Александр Кузнецов в ходе совещания главы региона с руководителями муниципалитетов.

Он также сообщил, что в этой сфере «порядка 10 инвестиционных проектов стоят в листе ожидания». Он также заявил о перспективе создания двух-трех межмуниципальных полигонов.

Кроме того, замглавы региона обратил внимание на то, что в Псковской области насчитывается 12 сертифицированных полигонов, которые получили лицензию. По его словам, каждый год срок их эксплуатации будет истекать, и ситуацию необходимо мониторить.

Александр Кузнецов отметил, что объем мусора будет снижаться со строительством и модернизацией мусороперерабатывающих заводов, и полигоны станут несколько другими.