Банк России определил, какие достопримечательности будут изображены на банкнотах 200 и 2000 рублей

15:45, 01 февраля 2017, ПАИ

В Банке России решили, каким будет оформление новых банкнот номиналами 200 и 2000 рублей. Об этом сообщается на сайте Банка России.

На купюре 200 рублей будут изображены символы Севастополя — памятник затопленным кораблям и Херсонес Таврический, на купюрe 2000 рублей поместят символы Дальнего Востока — мост на остров Русский и космодром Восточный. Дизайн купюр пока не показали.

Новые банкноты поступят в обращение в конце 2017 года.​

Напомним, что Дальний Восток и Севастополь победили в конкурсе по выбору символов для новых банкнот в октябре 2016 года.