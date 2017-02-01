Банк России определил, какие достопримечательности будут изображены на банкнотах 200 и 2000 рублей
В Банке России решили, каким будет оформление новых банкнот номиналами 200 и 2000 рублей. Об этом сообщается на сайте Банка России.
На купюре 200 рублей будут изображены символы Севастополя — памятник затопленным кораблям и Херсонес Таврический, на купюрe 2000 рублей поместят символы Дальнего Востока — мост на остров Русский и космодром Восточный. Дизайн купюр пока не показали.
Новые банкноты поступят в обращение в конце 2017 года.
Напомним, что Дальний Восток и Севастополь победили в конкурсе по выбору символов для новых банкнот в октябре 2016 года.