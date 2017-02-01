В Псковской области создадут центры инжиниринга и социального предпринимательства

14:58, 01 февраля 2017, ПАИ

В Псковской области будут созданы Центр социального предпринимательства и региональный центр инжиниринга, которые будут оказывать услуги малому и среднему бизнесу. Центр инжиниринга откроют на базе Псковского государственного университета, поскольку у этого вуза есть необходимые технические возможности. Об этом сообщил председатель Государственного комитета Псковской области по экономическому развитию и инвестиционной политике Андрей Михеев на совещании губернатора Андрея Турчака с главами районов, которое проходит 1 февраля в Палкино, передаёт корреспондент Псковского агентства информации.

Андрей Михеев также рассказал об организации проектного управления в области в соответствии с Положением, утвержденным постановлением правительства РФ. Он напомнил, что этот способ управления - проектные офисы - признан достаточно эффективным на федеральном уровне. Для ведения проектного управления определены 11 приоритетных направлений и программ, однако, в двух из них Псковская область не участвует.

По словам Андрея Михеева, большая часть направлений находится в ведении заместителя губернатора Псковской области Александра Кузнецова – это ипотека и арендное жилье, ЖКХ и городская среда, безопасные и качественные дороги, экология. Ещё несколько сфер – здравоохранение и образование – курирует первый заместитель главы региона Вера Емельянова, а в ведении вице-губернатора Максима Жаворонкова – одно направление, попадающее под проектное управление: контрольно-надзорная деятельность.

Андрей Михеев добавил, что из федерального бюджета выделяются средства на реализацию проектов, а в бюджете региона также должны быть предусмотрены субсидии.

По его словам, по каждой из целевых моделей до регионов довели средние показатели, которых они должны достичь. Основной срок разработки проектов с учетом установленных направлений — это конец 1-го квартала 2017 года.

На региональном уровне проектную деятельность будет возглавлять губернатор Андрей Турчак, курирующим заместителем станет Сергей Перников.

Председатель Госкомитета по экономическому развитию напомнил, что пяти муниципальных образованиях Псковской области уже провели оценку лучших практик, которые они внедряют на муниципальном уровне. Среди проблем, с которыми сталкиваются муниципалитеты, он назвал, утверждение регламентов, сокращение сроков прохождения разрешительных процедур в сфере земельных отношений и строительства.

На муниципальном уровне, продолжил Андрей Михеев, одной из целевых моделей будет поддержка малого и среднего бизнеса, в рамках которой выделены 9 направлений, в том числе финансовая поддержка, система образовательных программ, налоговые льготы, развитие системы «одного окна». В этой связи, заметил он, необходимо в районах определить ответственных за проведение этой работы, на уровне не ниже заместителя главы администрации района.

Андрей Турчак заместил, что это сложная задача для муниципалитетов и, по сути, заниматься данным направлением может только лично глава района.

Андрей Михеев на это ответил, что перед ним стоит задача, чтобы главы районов «не утонули» в бумажной работе, и попросил комитет оказать им поддержку. Что касается обучения, то некоторых глав районов нужно отправить в Москву на мероприятия, посвященные этому вопросу, добавил выступающий.

Он отметил, что сегодня побывал на двух предприятиях в Палкинском районе, у них всё в порядке со сбытом, нормальные условия труда и зарплаты, но половина работников - граждане Узбекистана. «В каждом районе такие звездочки районного, регионального масштаба есть. Да, это не крупный и не средний бизнес, это малый бизнес, то на чем держится экономика страны. И наша задача - создавать необходимые условия для него», - заявил Андрей Михеев и добавил, что внедрение проектных офисов позволит создать такие условия, например, сократить время выдачи различных разрешений.

«Муниципальные проектные офисы должны в регионе заработать», - резюмировал Андрей Турчак.