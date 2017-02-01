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Экономика

Псковская область получит более 4 млн рублей для компенсации взносов на капремонт

Псковская область получит 4 млн 228 тысяч рублей для компенсации взносов на капремонт для пенсионеров. Решение о компенсации принято Правительством РФ. Соответствующий документ размещён на сайте кабинета министров.

Предельный уровень софинансирования расходных обязательств Псковской области на компенсацию оплаты взноса на капитальный ремонт из федерального бюджета на 2017 год составит 92%.

Компенсации предоставляются одиноко проживающим неработающим собственникам жилых помещений, достигшим возраста 70 лет, - в размере 50%, 80 лет - в размере 100%. А также достигшим возраста 70 лет пенсионерам, проживающим в семье, состоящей только из неработающих граждан пенсионного возраста, - в размере 50%, 80 лет - в размере 100%.

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