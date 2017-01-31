В Себеже в суд направлено многоэпизодное уголовное дело

15:04, 01 февраля 2017, ПАИ

Следователи с обвинительным заключением направили в Себежский районный суд шестиэпизодное уголовное дело. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УМВД РФ по Псковской области.

По одному из эпизодов, а именно в совершении группой лиц по предварительному сговору кражи из магазина райпо в деревне Горелик Пушкиногорского района, обвиняются трое фигурантов - двое граждан Белоруссии, находившихся на территории России без регистрации, и гражданин без определенного места жительства.

По остальным пяти эпизодам обвиняется один из них - гражданин Белоруссии - в совершении краж из сарая, домов, а также кражи из магазина в деревне Кортенки Себежского района,

Обвиняемые похищали продукты, деньги, бытовую технику, велосипеды.