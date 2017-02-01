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Общество

Андрей Турчак рекомендовал Александру Козловскому настойчивее озвучивать в Москве позицию Псковской области

Губернатор Псковской области Андрей Турчак провел рабочую встречу с депутатом Государственной думы Александром Козловским. Стороны обсудили совместные планы по решению актуальных вопросов социально-экономического развития региона и взаимодействие в реализации партийных проектов «Единой России» в регионе. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе администрации региона.

«В рамках региональных недель вы уделяете внимание вопросам развития нашего региона, тем задачам, которые ставит руководство фракции. Буквально недавно прошел съезд [ежегодный съезд партии «Единой России» в Москве], в котором мы вместе принимали участие. Был анонсирован целый ряд партийных проектов, которые нужно будет реализовывать в регионе без привязок, естественно, к избирательным кампаниям, в плановом порядке. Давайте мы их сегодня обсудим», - предложил глава региона.

Александр Козловский сообщил, что в комитете Госдумы по экономической политике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству создан экспертный совет по энергетическому машиностроению и электротехнической кабельной промышленности. «Первый вопрос, который там обсуждался, это наилучшие доступные технологии. Второй вопрос — определение, что такое российское предприятие или предприятие с глубокой степенью локализации, чтобы в последующем оказывать поддержку именно российским производственным предприятиям. Мне кажется, что эти два вопроса затрагивают интересы, в том числе, производственников и промышленников Псковской области, потому что сейчас формируются справочники по экологическим требованиям к оборудованию, которое будет установлено на этих предприятиях. Конечно, в первую очередь это касается угольных станций, скажем так, генерирующих мощностей, но в целом это касается любого производственного промышленного предприятия. И сегодня есть опасения у производственных предприятий, что после того, как введут эти справочники, российская промышленность будет не готова к этому переходу», - отметил депутат.

Андрей Турчак обратил внимание, что программа техперевооружения была запущена раньше. «Информация о том, что будет переход на эти справочники, была доведена до предприятий. Кто-то просто начал этим заниматься заранее, а кто-то ждал, что будут отсрочки. Понятно, что поддержка государственная нужна и уверен, что она будет оказана. Но все-таки, возвращаясь к партийным проектам, их несколько было озвучено на съезде. Вы какие проекты будете вести?» - уточнил глава региона у собеседника.

Александр Козловский рассказал, что в партийный проект по поддержке муниципальных театров в малых городах вошёл ремонт Великолукского драматического театра. «Выделяется 5,5 млн рублей. Мы работаем с Малышевой Жанной Николаевной (председатель Госкомитета Псковской области по культуре — прим. ред.) по этому вопросу для того, чтобы подготовить документы и их утвердить, чтобы вовремя поступили эти деньги на оборудование, декорации, шторы, на оснащение гримерных — на то, что уже запланировано», - отметил парламентарий.

«Наша с вами задача, чтобы все-таки культура приходила на сельские территории. Театр в Пскове, театр в Великих Луках — это хорошо, но нельзя забывать про сельские Дома культуры. Поэтому нужно более настойчиво нашу позицию в Москве озвучивать. Я думаю, что и комитет по культуре должен подключаться к партийной работе», - заявил Андрей Турчак.

Александр Козловский также остановился на создании спортивных площадок на селе. «Это и плоскостные площадки, и строительство спортивных комплексов. Я знаю, что у вас в процессе переговоров с Газпромом утверждена такая программа и восемь комплексов будет строиться. Но у нас 24 района и, конечно, наша задача, чтобы все остальные районы попали в ту или иную программу. Я предложения подготовлю, озвучу, и тогда будем принимать решение. Если регион устроит предложение по объему софинансирования, то будем работать», - сказал Александр Козловский.

«Вам нужно более внятно в Москве доносить нашу позицию, что по проекту муниципальных Домов культуры, что по проекту спортивных площадок,  -рекомендовал Андрей Турчак. - У нас есть участие региона, оно достаточно объемное и в денежном выражении, и в количестве объектов — просто об этом нужно говорить. Это и есть наше софинансирование. К тем, кто успешен, к тому должны быть особые подходы».

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