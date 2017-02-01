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Общество

Известный эстонский пианист выступит в Пскове 6 февраля

6 февраля в 16:00 в концертном зале Псковского областного колледжа искусств имени Н. А. Римского-Корсакова состоится концерт фортепианной музыки. Исполнитель - известный эстонский пианист Танел Йоаметс. Он сыграет сочинения Грига, Моцарта, Скрябина. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе колледжа.

Танел Йоаметс начал своё обучение в музыкальном училище Тарту, затем продолжил образование в Таллиннской консерватории, а также в Гилдхоллской школе музыки (Великобритания). В 1993 году стал лауреатом эстонского конкурса пианистов имени Э. Грига, в 1994 года – лауреатом Эстонского Национального Конкурса пианистов.

«В 2000 года получил пятую премию на Международном конкурсе пианистов имени Скрябина в Москве, удостоившись восторженных отзывов прессы. Пианист стал настоящим любимцем публики и прессы на этом конкурсе и, благодаря прекрасным рецензиям в московских газетах, стал активно гастролировать по всей России: от Калининграда до Камчатки и от Мурманска до Кисловодска. Его концерты проходят в Москве, Ростове, Казани, Уфе, Перми, Екатеринбурге, Омске, Новосибирске, Красноярске, Иркутске, Хабаровске, и везде публика принимает его очень тепло», - рассказали организаторы концерта.

Артист даёт как сольные концерты в Германии, Англии, Финляндии, Австралии, Канаде, так и выступает в качестве солиста с оркестрами Эстонии и России, исполняя фортепианные концерты Моцарта, Грига, Равеля, Скрябина, Рахманинова, Шнитке.

Танел Йоаметс преподаёт фортепиано и джазовую импровизацию в Эстонской национальной академии музыки и в Тартуском Музыкальном Училище имени Хейно Эллера.

Добавим, что вход на концерт свободный.

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